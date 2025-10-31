El Bellas Artes llora a María Luisa Corrada, una de sus grandes benefactoras con el depósito de Villagonzalo

El Museo de Bellas Artes de Asturias lloraba ayer el fallecimiento, a los 82 años, de María Luisa Corrada, viuda del noveno conde de Villagonzalo, y una de las mayores benefactoras de la pinacoteca por el depósito temporal, por tiempo indefinido, de más de cuarenta obras que realizó hace cuatro años. Gabino Busto, conservador del museo, destacó ayer este depósito como uno de los tres grandes momentos de crecimiento de la institución. El depósito, que cuenta con sala propia, está muy centrado en el XVIII, aunque tiene también obras anteriores y posteriores y un dibujo de Goya, entre otras piezas de relevancia internacional. Corrada fue enterrada ayer en Cirieño (Amieva) de donde era natural.