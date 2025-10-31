El conductor que atropelló a una niña en Oviedo, con el carné caducado y positivo en cocaína

El atropello de una niña en la calle Alfonso Camín, en el barrio ovetense de Pumarín, poco antes de las cinco y media de la tarde de este jueves, causó un fuerte revuelo. El conductor se bajó con su acompañante, comprobó cómo estaba la pequeña y se marchó a bordo de su vehículo, dejando en tierra a su acompañante, antes de la llegada de la Policía y la ambulancia, causando indignación entre los presentes.

Poco después llegaban varias patrullas de la Policía Local, una de las cuales salió a toda velocidad, haciendo pensar a los testigos que iban en busca del conductor huido. Sin embargo, el hombre regresó más tarde al lugar del accidente, indicando que sólo había ido aparcar el coche, alejándolo, porque había sufrido, según él, amenazas e insultos. Al final resultó que el conductor tenía el carné caducado y además dio positivo en cocaína, por lo que se le atribuye un delito contra la seguridad del tráfico.

Un vehículo policial y a la izquierda la menor atropellada, en brazos de su madre. / Luis Vega

Mientras tanto, la niña atropellada estaba en brazos de su madre. Presentaba aparentemente lesiones de carácter leve. A la zona se desplazó, para mayor seguridad, una UVI móvil, cuyo personal asistió a la pequeña, que se encontraba dolorida y asustada tras la experiencia. También acudieron un furgón de atestados, así como un vehículo camuflado de la Policía Local de Oviedo.

Según los testigos del accidente, el atropello se produjo en un paso de peatones. La menor iba más adelantada que su madre. El citado paso de peatones no deja de tener cierta peligrosidad, ya que no está regulado por ningún semáforo y son los vehículos los que deben detenerse cuando cruza alguna persona a pie. La calle Alfonso Camín recibe mucha circulación, al ser una de las vías de entrada y de salida de la ciudad. Confluye tráfico procedente de la calle Pepe Cosmen y de la avenida de Pumarín, a través de Benjamín Ortiz, y también de Buenaventura Paredes, por lo que en ocasiones los peatones se sienten muy intimidados por los vehículos, que llegan además a mucha velocidad.