La educación en Patrimonio, de Fernando Alba a Olaia Fontal

El artista Fernando Alba y Olaia Fontal, directora del Observatorio de Educación Patrimonial, hablaron ayer de Patrimonio y educación en la Universidad de Oviedo, invitados por la cátedra Concepción Arenal que dirige Rosario Alonso, dentro de su ciclo sobre patrimonio y con la catedrática de Didáctica de las Ciencias Sociales Roser Calaf como moderadora.