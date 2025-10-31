Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La educación en Patrimonio, de Fernando Alba a Olaia Fontal

Por la izquierda, Calaf, Olaia Fontal, Alba y Rosario Alonso. | IRMA COLLÍN

Por la izquierda, Calaf, Olaia Fontal, Alba y Rosario Alonso. | IRMA COLLÍN

El artista Fernando Alba y Olaia Fontal, directora del Observatorio de Educación Patrimonial, hablaron ayer de Patrimonio y educación en la Universidad de Oviedo, invitados por la cátedra Concepción Arenal que dirige Rosario Alonso, dentro de su ciclo sobre patrimonio y con la catedrática de Didáctica de las Ciencias Sociales Roser Calaf como moderadora.

TEMAS

  1. EN DIRECTO: El gran día de los premios 'Princesa de Asturias' arranca en el Reconquista con la presencia de la Familia Real, invitados y los galardonados
  2. Atropella a una niña en Oviedo, se baja a ver cómo está y se marcha dejando en tierra a su acompañante
  3. Amador Valdés, el ídolo de masas que llena las plaza de Oviedo: esta son su próximas clases con pasodobles y canciones de Sebastián Yatra
  4. Fallece Mercedes González, edil de Educación con el tripartito de Oviedo y directora de Cáritas
  5. Osos a escasos doce kilómetros de la calle Uría de Oviedo: las llamativas imágenes grabadas por un joven aficionado a la naturaleza
  6. La Universidad Alfonso X el Sabio, vendida por más de 2.000 millones antes de llegar al Calatrava de Oviedo
  7. Fallece Fina Clemente, histórica comerciante del Oviedo Antiguo
  8. Trasladan al hospital a un conductor de 70 años que arrancó una valla con su coche en Oviedo e hirió a otras tres personas

La educación en Patrimonio, de Fernando Alba a Olaia Fontal

La educación en Patrimonio, de Fernando Alba a Olaia Fontal

La Zona de Bajas Emisiones de Oviedo alcanza el 90% de ejecución y arrancará su prueba en diciembre

La Zona de Bajas Emisiones de Oviedo alcanza el 90% de ejecución y arrancará su prueba en diciembre

La luz de Victorero ilumina Trascorrales en la apertura de la Semana Profesional del Arte

La luz de Victorero ilumina Trascorrales en la apertura de la Semana Profesional del Arte

El conductor que atropelló a una niña en Oviedo, con el carné caducado y positivo en cocaína

El conductor que atropelló a una niña en Oviedo, con el carné caducado y positivo en cocaína

Un inicio teatral de mano de Rossini

El Bellas Artes llora a María Luisa Corrada, una de sus grandes benefactoras con el depósito de Villagonzalo

El Bellas Artes llora a María Luisa Corrada, una de sus grandes benefactoras con el depósito de Villagonzalo

El Halloween más terrorífico se disfruta a mesa puesta en La Quinta de Abuli

El Halloween más terrorífico se disfruta a mesa puesta en La Quinta de Abuli

Aparcar el futuro: el error del parking del Campillín

Tracking Pixel Contents