El Halloween más terrorífico se disfruta a mesa puesta en La Quinta de Abuli
Disfruta de una noche diferente, divertida y llena de sabor en un ambiente inmejorable
L. L.
La noche más terrorífica del año y llena de sabor solo puedes vivirla en La Quinta de Abuli. Y es que el restaurante ubicado a solo 5 minutos de Oviedo te trae un Halloween diferente con la mejor gastronomía como protagonista.
En esta ocasión, podrás disfrutar hoy de una cena con un toque especial, ya que además de degustar un rico menú podrás acompañarlo de un cóctel y hacerlo con la mejor música.
Un menú de miedo
Ganas de pasarlo bien, actitud y por supuesto asistir ataviado de un espectacular disfraz. Estos son los únicos imprescindibles para vivir al máximo la noche más aterradora del año, todo con un rico menú pensado para la ocasión.
La experiencia gastronómica incluye una tabla de quesos asturianos e ibéricos, un showcooking de arroz negro de gambas, conos de mousse de salmón, quiche de manzana y La Peral, chupito de crema de calabaza y naranja con espuma de coco, patatinos con espuma de Cabrales y balsámico de higos, tacos de cochinita pibil, croquetas de calamar en su tinta, gyozas de cerdo, con salsa asiática, brioche de carrilleras y mucho más.
En cuanto a la selección de postres, habrá vasitos dulces, macarons, brownie y carrot cake. Todo ello acompañado de barra libre de cervezas y vinos y por solo 55 euros por persona, de 21.30 a 02.30 pm.
Una velada única para brindar, bailar y celebrar hasta el último detalle. No te lo pienses, ¡te esperamos!
Reservas
WhatsApp. 617 324 003
Email. eventos@laquintadeabuli.com
Dirección: La Quinta de Abuli Santa Ana de Abuli, 14, Carretera Abuli, 14, 33010 Oviedo
