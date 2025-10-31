IU pide al Principado que apoye económicamente la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura: "Confiamos en que apoye nuevamente los planes con un presupuesto adicional"

El aumento del presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura de más de un millón de euros y los 800.000 euros previstos en las cuentas municipales para la candidatura a Oviedo a Capital Europea de la Cultura son del agrado del portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares. A través de una nota de prensa, explica que ambas cantidades son "base suficiente para relanzar" la programación relacionada con el mundo de las artes, la música y los audiovisuales y superar el primer corte para obtener dentro de seis años la distinción internacional. "Confiamos que el Principado, como ha hecho en ocasiones anteriores, apoye nuevamente con un presupuesto adicional que refuerce esta apuesta por la cultura en nuestra ciudad y en nuestra comunidad".

También considera que este aumento presupuestario "constituye la base suficiente para dar los pasos necesarios en las programaciones, pero el verdadero reto y que estamos dispuestos a asumir, será definir la orientación de la estrategia cultural, fomentar la creatividad y la participación en la ciudad y en el conjunto de Asturias".

"Desde la literatura y la música, hasta las artes plásticas, incluyendo la llingua y la cultura popular. No podemos quedarnos en el eslogan de la campaña y no basta con contar con los medios económicos, es fundamental dar contenido a esta candidatura". “La capitalidad europea de la cultura es una oportunidad única para redefinir el futuro cultural de Oviedo y Asturias. Creemos que este proyecto debe ser una palanca de cambio, que no solo ponga en valor nuestra riqueza cultural, sino que también impulse la creatividad y la participación de todos los sectores de la sociedad", concluyó.