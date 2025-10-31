Un ladrón, herido al entrar en un bar de Oviedo por la cristalera que reventó con un alcantarillazo

El barrio de Pumarín amaneció este viernes con sobresalto. El motivo es que un ladrón asaltó de madrugada un bar de la calle Padre Buenaventura Paredes tras lanzar una tapa de alcantarilla contra la cristalera del establecimiento, en un ataque que los agentes de la Policía Nacional atribuyen a la peligrosa técnica del «alcantarillazo», cada vez más usada en robos rápidos en bares.

El suceso tuvo lugar en torno a las seis y diez de la mañana. Las cámaras de seguridad del local captaron a un hombre que se acercó con paso decidido, levantó una tapa de alcantarilla cercana y la estampó con fuerza contra el cristal frontal del negocio. La luna, de vidrio reforzado, no llegó a reventar del todo, pero quedó con un boquete por la que el asaltante logró abrirse paso, colándose entre los cristales y causándose cortes en algunas partes del cuerpo.

El interior quedó revuelto. La caja registradora apareció forzada y el recuento posterior reveló la desaparición de unos 1.300 euros. A su llegada, los agentes hallaron restos de sangre y huellas dactilares, indicios que podrían resultar determinantes para identificar al autor.

«Estoy muy disgustada porque llevamos solo tres meses abiertos y somos gente que madruga mucho, que trabaja con ilusión y con el único afán de emprender», lamenta Laura Agudelo, la propietaria, una empresaria de origen venezolano que decidió instalarse en Oviedo junto a su familia para levantar un proyecto hostelero en un barrio de fuerte vida vecinal.

El robo dejó en shock a la propietaria del establecimiento. «No me lo podía creer», explica a LA NUEVA ESPAÑA sobre el suceso que quedó registrado por el sistema de vigilancia. Sin embargo, la desolación no pudo con su determinación: abrió el negocio apenas unas horas después, decidida a no rendirse. «Tenemos una gran fiesta de Halloween y nadie nos la va a fastidiar», afirma conteniendo las lágrimas, rodeada de clientes y amigos que se acercaron para mostrarle su apoyo.

Entre los vecinos se respira una mezcla de indignación y miedo. No es el primer robo que sufre el barrio en los últimos días. «Nos cuentan que hay una banda que se está dedicando a esto», comenta un residente de la zona. Hace apenas dos días otro local de la calle Joaquina Bobela sufrió un asalto de características similares, y también se investiga otro robo en la calle Aureliano San Román, ambos con idéntico modus operandi: una tapa de alcantarilla contra el escaparate y una entrada forzada por un hueco mínimo.

Los comerciantes reclaman más vigilancia policial y denuncian la sensación de inseguridad que se está extendiendo por Pumarín. «Esto no es solo el dinero, es la impotencia. No duermes tranquilo pensando que mañana te puede tocar a ti», apunta otro hostelero cercano.

Mientras la Policía continúa con la investigación y analiza las imágenes grabadas por las cámaras, Laura Agudelo se esfuerza por mantener el ánimo. «Vamos a reabrir en cuanto podamos», sostiene con la serenidad de quien sabe que el trabajo y el coraje son su mejor escudo frente a la adversidad.

En Pumarín, los vecinos coinciden: el barrio no se entiende sin sus bares abiertos y sus luces encendidas desde temprano. Por eso, pese a la rabia y al susto, ayer el bar de Laura volvió a servir cafés como cada mañana. Con la cristalera remendada, el corazón encogido y la determinación intacta.