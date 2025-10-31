La luz de Victorero ilumina Trascorrales en la apertura de la Semana Profesional del Arte

La luz que se filtra por las ventanas del techo de la vieja plaza del mercado de Trascorrales, en Oviedo, se convirtió, este jueves al mediodía, en metáfora de la puesta de largo de la nueva edición de la Semana Profesional del Arte (SPAO). Su directora, Marta Fermín, presentaba la exposición de Javier Victorero que acoge dicho espacio y explicaba que esa "luz" que da título a la muestra de 40 cuadros abstractos dispuestos como si Trascorrales fuera un templo (cada grupo de cuadros una capilla) es también el lema de esta quinta Semana: "La luz en todas sus manifestaciones artísticas, en la pintura, en las instalaciones, en las performances; la luz como lenguaje primigenio y también como concepto". "La luz", concluyo Fermín, "para dar luz a la sombra en un mundo tan turbulento".

La exposición de Victorero, que guió la comisaria Cristina Ramos, y que ya se puede visitar, es el primer hito de la nueva edición de la Semana. Seguirán las galerías, a las que Marta Fermín se refirió como apoyo durante todo el año en esta lucha ("apuestan por el arte sin decaer"). Las de Guillermina Caicoya, 451, Arancha Osoro, y Pablo de Lillo presenta sendas exposiciones de Paco Fernández, Studio Rotor, Fuensanta Soberano y David Martínez y Pablo de Lillo, respectivamente

Tanto en las galerías como en la exposición de Victorero de Trascorrales como en el espacio propio de la SPAO que se inaugura hoy al mediodía, en el Palacio de Calatrava en el barrio de Buenavista, abundarán las obras originales, vistas por primera vez en esta edición y algunas realizadas ex profeso para la Semana, explico Marta Fermín.

En la presentación de este mediodía no faltó el Museo de Bellas Artes, representado por su conservador Gabino Busto. La directora de la Semana se refirió a la pinacoteca como "la madre" de la escena artística y detalló que allí tendrá lugar hoy una performance de Izar Gayo (18.30 y 19.30 horas) ante la que la organización está "muy emocionada".

El resto de la programación incluye también la conferencia del artista avilesino, afincado en Madrid, Javier Riera, sobre sus esculturas de luz que ha podido realizar durante los últimos años a lo largo del mundo. La performance de Synnaptic Body (mañana), la conferencia de Cristina Ramos (el domingo) y los talleres infantiles y de adultos sobre luz y light painting (estos últimos a cargo de Eva Dimaond), todo ello en el Palacio de Congresos y con inscripciones presenciales en el mismo espacio quince minutos antes de la actividad, completan el programa de la Semana Profesional de Arte de Oviedo.