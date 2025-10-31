Oviedo vive una tarde terrorífica: ratas, esqueletos y calabazas invaden los barrios

Pequeños esqueletos andantes, diablillos, calabazas y brujas. Las fiestas de Halloween se sucedieron este viernes por la geografía carbayona. «¿Truco o trato?», fue la pregunta más repetida a lo largo de la jornada. Ocho años lleva la asociación de vecinos Activa Ciudad Naranco celebrando una terrorífica tarde en el último día de octubre. El punto de encuentro, a la salida de los colegios por la tarde en la plaza del Papa para recorrer los veintiocho comercios participantes que repartieron chucherías a los más pequeños.

Entre ellos, Pepe Bascones de seis años que estuvo rodeado de sus amigos del colegio Loyola. «Cada edición reunimos a más de mil personas», explica la presidenta de la plataforma, Marisa Álvarez. El final fue Kuivi Almacenes donde los participantes disfrutaron de una deliciosa merienda de churros con chocolate.

Además, hubo una parte solidaria de la mano de Ana Priera, la madre del pequeño ovetense Javi Suárez, de 8 años, que sufre una enfermedad genética neurodegenerativa que se denomina «IRF2BPL». También es conocido como «trastorno del neurodesarrollo con regresión». «Traemos un montón de productos para que la gente colabore y sea embajadora por todos los lados para conseguir entre todos el milagro», explicó la médica.

Acabadas las actividades extraescolares y antes de comenzar el puente de noviembre –el lunes y el martes son jornadas no lectivas en los colegios oveteneses– el patio del colegio Dolores Medio se convirtió en una fiesta terrorífica. Adornada con globos y la celebración de diferentes talleres, tanto padres como niños se lo pasaron en grande. En total, según explicó uno de los padres, dos horas de mucho miedo en las que no faltó la música.

El terror invadió al anochecer el Oviedo Antiguo. Ratas, campanas y misterio acompañan a los enterradores. Además, los lamentos y gritos se unen al graznido de cuervos malditos recorrieron las manos del Oviedo Antiguo de la mano del espectáculo «El carro de la peste» organizada por la concejalía de Festejos, liderada por Covadonga Díaz. También, en La Corredoria los niños fueron los protagonistas de la tarde con sus disfraces. Este sábado comienza noviembre. ¿Descongelará Mariah Carey la Navidad?.