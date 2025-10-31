Pablo León, director general de Patrimonio, pone a prueba una nueva forma de conocer las joyas del prerrománico de Oviedo

"Es una forma diferente de acercarse a nuestro arte más identificativo que nos permite viajar al pasado. Pero, lo más importante de todo, es que se ha realizado con el rigor que aporta la documentación", apuntó el director general de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias, Pablo León, durante un acto en el Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano en el que se presentó un revolucionario método de visitas. El recorrido interactivo funciona con gafas de realidad virtual que simulan el aspecto de la iglesia de Santa María del Naranco en el siglo IX y permite interactuar con objetos históricos como la Cruz de la Victoria o la Caja de las Ágatas.

"No tenemos un problema de masificación, estamos intentando mejorar progresivamente las instalaciones de acogida al visitante", aclaró el director de Patrimonio, que recordó los progresos en los accesos desde el aparcamiento de la parte baja del Naranco hasta los monumentos. "Vamos a acometer en breve el camino peatonal entre Santa María del Naranco y San Miguel del Lillo. Esta era una vieja aspiración que tiene como objetivo evitar que los turistas tengan que ir por la carretera", añadió.

La empresa "Brytenwalda Studios" fue la encargada de desarrollar la parte digital del proyecto, con la ayuda de expertos y entidades colaboradoras, complementaron el contexto documental que rodea la visita virtual. "Fue una gran oportunidad para nosotros, como diseñadores de videojuegos e historiadores al mismo tiempo. Nadie podía imaginar esta posibilidad hace años, pero mejora mucho la accesibilidad y la promoción de estos espacios", comentó Alberto Fuentevilla, CEO de la compañía.

"El objetivo es trasladar una serie de avances historiográficos en el conocimiento de este patrimonio y transmitirlos a un público amplio de la forma más amena y directa posible", explicó Yeyo Belbás, historiador que formó parte del equipo de documentación. "Muchas veces visitamos monumentos y no nos podemos hacer una idea real de cómo eran cuando fueron construidos o cuando estaban en uso en el pasado, esto lo cambia todo", concluyó.

Todos los interesados en poner a prueba esta nueva forma de sumergirse en el prerrománico asturiano podrán hacerlo los días 2, 8, 15, 16, 22, 29 y 30 de noviembre. En diciembre estará disponible los días 7, 8, 13, 14, 21 y 28. El acceso funciona en pases cada hora desde las 10.00 a las 14.00 horas; la actividad es gratuita y se cuenta con plazas limitadas. Se puede obtener una invitación previamente en la web del Centro de Recepción e Interpretación.