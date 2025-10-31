El Principado adjudica la mejora del acceso a Carcabón, en Las Regueras

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias adjudicó las obras de mejora del acceso a Carcabón, en Las Regueras. El proyecto se centrará en mejorar el firme y el drenaje de este vial, que cuenta con una longitud de 360 metros y una pendiente media del 7 por ciento.

Los trabajos, cuya inversión se sitúa en 55.257 euros, incluyen la aplicación de una nueva capa de rodadura y la construcción de un bordillo de hormigón en la base de los muros de piedra, para evitar que el agua los deteriore. Además, el proyecto incluye la aplicación de una superficie de hormigón alrededor de las viviendas, conformando aceras.

Concejos de menos de 20.000 habitantes

La empresa adjudicataria creará una sangradera transversal de hormigón en el camino de tierra que da acceso al monte y reforzará el entronque entre este camino y el camino de Carcabón. Esta zona se pavimentará en hormigón con forma de badén para facilitar la evacuación de aguas pluviales.

Posteriormente se colocará la señalización vertical. Estas obras impulsadas por la Consejería de Movilidad se enmarcan en el programa de obras de cooperación que el Principado desarrolla junto con los ayuntamientos para mejorar y conservar infraestructuras de competencia municipal en concejos de menos de 20.000 habitantes.