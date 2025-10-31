El PSOE echa en falta inversiones transcendentales en los presupuestos de 2026: "Han rechazado transformar Oviedo"

“No son unos presupuestos, son el epitafio de un modelo político, el de Canteli, que tiene más de propaganda que gestión y ha renunciado a transformar Oviedo”. Son palabras del portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento, Carlos Fernández Llaneza, en las que afirma que los presupuestos para 2026 son "una renuncia al futuro de Oviedo”. “¿Dónde está La Vega?, ¿dónde está la plaza de toros?, ¿dónde están el polideportivo de Trubia, el centro de alfarería de Faro, la renovación de los campos de fútbol, los vestuarios del velódromo, la recuperación del palacio de los Niños, la mejora de las pistas de atletismo de San Lázaro, la adecuación del Calatrava, la reparación de la fachada del teatro Campoamor, los accesos al Carlos Tartiere, la mejora de las piscinas al aire libre, las gradas del campo de Fumea…? En las cuentas del PP, en ningún sitio”.

Una de las principales preocupaciones de Fernández Llaneza es la fábrica de armas porque, argumenta, que no se hará nada "hasta 2028". "Para entonces, Canteli ya no será el Alcalde que recupere los terrenos de La Vega para la ciudad”. A su juicio, se trata de “un error fatal" porque La Vega tiene que ser una de las patas en las que se apoye el desarrollo futuro del concejo, pero no han presupuestado ni un euro ni siquiera para la planificación urbanística hasta dentro de tres años”. "Tampoco hay un euro para la adquisición de los terrenos industriales de San Claudio que propuso nuestro grupo y luego anunció el propio equipo de gobierno. No hay ninguna política de promoción económica para contribuir a la modernización y transformación del tejido productivo de Oviedo”, denunció.

Es por ello que dice que el proyecto presupuestario "dibujan un modelo agotado, que no tienen un objetivo claro y está carente de ambición." Incluyen 800.000 euros para la candidatura a Capital Europea de la Cultura, pero otras competidoras como Burgos han reservado dos millones de euros y ni siquiera tiene en cuenta el nuevo Plan de Movilidad Urbana Sosteniblempro prevé ingresar un 44% más por multas de tráfico”.