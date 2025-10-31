El Rector quiere estrenar el campus del Cristo para el año que Oviedo quiere ser capital cultural

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, puso este viernes fecha a uno de los grandes sueños de su mandato: estrenar el nuevo campus del Cristo en 2031, coincidiendo con la capitalidad cultural europea que aspira a lograr la ciudad ese mismo año. «Sería fantástico, en un año con muchas cosas que transformarían Asturias», señaló durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno universitario, en la que repasó los principales asuntos tratados en la sesión y volvió a reivindicar el papel central de la institución en el futuro de la región.

Villaverde explicó que el proyecto del nuevo campus, previsto sobre los terrenos de los edificios de Maternidad, Silicosis y Consultas Externas del viejo HUCA, sigue a la espera de que el Principado concrete el cuadro financiero necesario para su ejecución. «Hay un compromiso para que el próximo año podamos encargar el proyecto constructivo», adelantó el rector, quien confía en poder licitar las obras en 2026, iniciarlas en 2027 y culminarlas cuatro años después, en 2031. La idea, subrayó, es que el nuevo complejo suponga un refuerzo en la calidad de la oferta formativa de la institución académica asturiana, de la que aseguró «tiene un modelo de financiación que muchos ya quieren imitar».

El rector destacó que el futuro campus es «una de las grandes oportunidades de futuro de Asturias». En ese sentido, recordó que el proyecto encaja con la estrategia de convertir la institución en un agente activo del desarrollo regional, en un momento clave para Asturias».

Durante el Consejo de Gobierno, la Universidad aprobó además su adhesión a la candidatura de Oviedo como Capital Europea de la Cultura 2031. «Es muy importante para Oviedo y para Asturias. Sería un reconocimiento al potencial cultural de la región, que tiene una pulsión cultural de primer orden», subrayó Villaverde, subrayando que la Universidad ya lleva meses trabajando codo con codo con el Ayuntamiento y otros agentes para tratar de conseguir el reconocimiento comunitario.

El Rector también confirmó que la institución ha presentado alegaciones a la implantación de universidades privadas en Asturias. A su juicio, la llegada de la Alfonso X en Oviedo y la Nebrija en Avilés «genera dudas razonables» sobre su cobertura legal y su capacidad para ofrecer una formación con la calidad y la exigencia que merece el Principado. Expresó, además, su preocupación por el hecho de que «pertenezcan a fondos que solo buscan el lucro», y recordó que en España existen universidades privadas «de gran prestigio» sin ánimo de lucro en las que prima la calidad formativa.

Durante el mismo Consejo de Gobierno se aprobó la Oferta Pública de Empleo de 2025, con 195 plazas para cuerpos docentes universitarios y 54 para personal técnico, de gestión, administración y servicios. También se analizaron los resultados de la encuesta general de enseñanza del curso 2024-2025, en la que la satisfacción media del alumnado alcanzó los ocho puntos y la del profesorado los 8,3, con especial reconocimiento al material bibliográfico y la coordinación docente.