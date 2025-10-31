Víctor Manuel recuerda a su abuelo en la fosa común del Salvador: "Sobre la sangre de toda esta gente se ha hecho un nuevo país"

"Siempre que salíamos del cementerio le hacía la misma pregunta a mi padre, ¿por qué mataron a güelo?", confesó Víctor Manuel durante su intervención en el homenaje a las víctimas que reposan en la fosa común del cementerio Salvador. El cuerpo de uno de los abuelos del cantante descansa en este lugar y la Asociación Memorialista de Asturias le invitó a participar en este evento conmemorativo. "Sobre la sangre de toda esta gente se ha hecho un nuevo país", comentó el artista mierense.

Recordó los viajes que hacía en tren para llevar flores a su abuelo y confesó, a modo de anécdota, que siempre dejaban los "raminos" en el mismo lugar porque su progenitor decía haber soñado que en ese punto se encontraba su familiar. "Mi padre tuvo miedo hasta el día de su muerte, aunque siempre fue un hombre muy positivo y muy alegre. Nunca nos quiso contar nada para no transmitir odio ni generar rencor", señaló.

"Hay cosas que nos repelen a diario, pero este país es infinitamente mejor que el que ellos vivieron. Es incluso mejor que lo que ellos podían imaginarse en aquel entonces", remarcó Víctor Manuel, reflexionando sobre los cambios sociales en España. "Si nos viesen por un agujerito, no se reconocerían. Vivimos en una realidad en la que podemos opinar, podemos enfrentarnos a veces agriamente, pero todo eso, de alguna manera, forma parte del juego de la democracia", concluyó.

A su testimonio le acompañaron una decena de historias de otros miembros de la Asociación Memorialista Asturias. Todos seguían un mismo tronco temático y contaban experiencias muy semejantes, pese a tratarse de vivencias particulares de personas que nunca habían tenido relación. El hambre, el miedo y el sentimiento de orgullo por aquellos que perdieron su vida durante el conflicto eran actores muy apegados a los relatos.

Desde la entidad organizadora remarcaron que "la memoria no es una mirada nostálgica al pasado, sino que es un principio para la convivencia, una herramienta para la justicia y un fundamento indispensable para poder mirar al futuro". José Ramón Fernández Castro, Presidente de la Asociación Memorialista de Asturias, fue el encargado de agradecer su presencia a los asistentes y de realizar la lectura del manifiesto que resonara durante estos días en diferentes puntos del Principado.

"Hace ya más de un año que la Asociación Memorialista Asturias solicitó al gobierno del Principado de Asturias que la fosa común de Oviedo, en la que yacen más de mil republicanos asesinados, se declarase lugar de la memoria democrática", reivindicó Fernández Castro, que complementó esa afirmación señalando que es un "grito de exigencia que no tolera más espera". "Aquellos que actúan con indiferencia hacia las víctimas, sepultando su recuerdo y lo que representan, tienen nuestra firme oposición", concluyó.