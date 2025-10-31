Vox critica que la Zona de Bajas Emisiones sea una prioridad para el equipo de gobierno de Oviedo: "Están abandonados proyectos básicos en los barrios y la zona rural"

Hay "celeridad absoluta" para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, pero existe una "parálisis generalizada" en el resto de inversiones municipales. "Están abandonados proyectos básicos en los barrios y en la zona rural". Esta es la queja lanzada este viernes por la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, quien destaca que la ejecución de la implantación de todos los elementos tecnológicos para evitar la entrada de los coches contaminantes a las calles más comerciales alcanza el 90% de ejecución; sin embargo, el presupuesto del año pasado "apenas lleva el 56% del gasto municipal invertido". "Es especialmente alarmante el dato de inversiones reales, que sólo alcanzan un 20% de ejecución, dejando sin avanzar proyectos esenciales como equipamientos deportivos, obras en barrios, y actuaciones largamente demandadas en la zona rural".

Esta situación la llevó a pedir "inversiones reales en servicios" en vez de "cámaras para multar a los vecinos". "El PP ha convertido la gestión municipal en un escaparate para cumplir las exigencias ideológicas de Pedro Sánchez mientras deja tirados a los ovetenses". Además, critica que el Ayuntamiento prevé recaudar dos millones de euros más en 2025 en multas vinculadas a la ordenanza de circulación. “Si alguien dudaba de que el objetivo no era mejorar la vida de los ovetenses, sino recaudar y controlar, aquí tiene la prueba. Más cámaras, más sanciones, menos servicios”, subraya.

La postura de Vox es establecer una "movilidad ordenada con servicios modernos, pero sin dogmas, sin destruir la economía local y sin convertir Oviedo en una ratonera por culpa de la izquierda. Aquí están corriendo para multar, antes que para arreglar una carretera o desbrozar un camino o una cuneta". "Espero que el PP cese en su sumisión ideológica, devuelva las prioridades municipales a los ovetenses y ejecute las inversiones comprometidas. El Ayuntamiento no está para obedecer consignas climáticas, sino para trabajar por los vecinos".