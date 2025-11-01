Dido Carrero Muñiz, nueva comisaria de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultural: «El arte tiene un impacto brutal en el bienestar de la salud»

Bióloga e historiadora del arte, cuando le preguntan si es de ciencias o de letras, responde que ambas. Dido Carrero Muñiz (Oviedo, 1994) es bióloga molecular y trabaja en Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de Madrid. Estudió la carrera en la Universidad de Oviedo, es discípula de Carlos López-Otín y cuando estaba realizando el doctorado, le surgió la necesidad de explorar otras cosas y aprender más sobre el arte. En vez de conocer este mundo por su cuenta, se matriculó en Historia del Arte. No le convalidaron ninguna asignatura porque son dos estudios que, aparentemente, no tienen nada en común. Hace unos días fue nombrada comisaria de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031.

¿Qué tienen en común las ciencias y la cultura?

A priori puede parecer que poco, pero realmente son dos maneras de intentar explicar quiénes somos y de dónde venimos. Ambas utilizan lenguajes diferentes.

¿Cómo le llegó la propuesta de ser comisaria?

Fue un poco peculiar porque primero se pusieron en contacto con Carlos López Otín. Fue mi director de tesis y, según me contó, le hicieron llegar la propuesta. Le preguntaron si quería colaborar y ofrecer su visión. Echó un vistazo a la documentación y se dio cuenta que faltaba un componente muy importante: la relación de la cultura con la salud. Explorar esta área resulta sumamente importante para Oviedo por su entorno privilegiado.

Y pensó en usted.

Me llamó y me dijo que era la persona ideal. Me hizo la pregunta de qué me parecía y le contesté que estaba encantada de poder participar en un proyecto así. López Otín me puso en contacto con el equipo y ya hemos tenido varias llamadas y reuniones.

¿Cómo se pueden compaginar ambas labores?

De momento, haciendo malabares . Trabajo como investigadora postdoctoral de cáncer, soy profesora de la universidad, tengo proyectos personales como Cerúleo y una editorial pero todas estas actividades son temas en los que venía reflexionando desde hace tiempo. No es algo que me pille de nuevas.

¿Cuál es su cometido en la candidatura?

Desarrollar el vínculo de la cultura con la salud. En esta primera fase se presentan propuestas más abstractas que en la segunda se puedan materializar en diversas actividades.

La cultura beneficia al buen devenir de la salud.

Una investigación reciente del King’s College London concluye que el arte tiene un impacto brutal en el bienestar de la salud. Este es un campo de trabajo bastante incipiente y Oviedo es un laboratorio de pruebas para evaluar cómo impactan las actividades culturales en la salud pública.

Una de las metas de esta candidatura es acercar la cultura a los barrios.

Muchas veces, por el ritmo de vida que tenemos, no disponemos de tiempo para desplazarnos a un centro cultural para disfrutar de las diferentes manifestaciones culturales. Si se acercan las programaciones a los vecinos, habrá muchas más oportunidades de verlas.

Háblenos de su proyecto Cerúleo.

En Oviedo, y en Asturias en general, hay pocas oportunidades de arte para la gente joven y decidimos crearlas nosotros. Al salir del confinamiento, organizamos exposiciones en mi casa –ubicada al lado de la plaza de la Catedral– con varios artistas asturianos. De esta forma, rompimos la barrera que existe cuando entramos en una galería o museo. Esta iniciativa se fue consolidando con el tiempo y logramos una cartera de artistas bastante grandes con creadores del panorama nacional .

¿Quiénes pasaron por esta iniciativa?

La primera muestra fue colectiva de la mano de María Ortiz, Sergio Santurio, Sergio Dosal y una fotógrafa. Ese verano expuso José Carlos Rubio y Toín Suárez. Después, vinieron las navidades y tuvimos que parar porque hubo un pico de contagios de la covid-19.

Fue entonces cuando se mudó a Madrid.

Y organicé exposiciones en mi casa. Sin embargo, el panorama cultural de la capital es más completo y resulta más difícil destacar.

¿Qué ventajas tiene Oviedo sobre el resto de ciudades para ser Capital Europea de la Cultura?

Tiene una situación geográfica privilegiada a nivel ambiental, de calidad de vida, con opciones de ocio, naturaleza y me interesa mucho cómo se desarrolla el vínculo de los habitantes, tanto de la ciudad como de la zona rural, con los artistas. Además, en Europa hay muchas con condiciones similares y estos experimentos se podrían replicar. Es decir, se puede utilizar a la capital asturiana como un banco de pruebas que luego sean trasladables a otros puntos.

Por sus palabras, se desprende que hay muchas opciones para conseguir esta distinción internacional.

Sí. Oviedo tiene mucho potencial y dentro de mi área es la ciudad clave para empezar a realizar todas las experimentaciones entre la cultura y la salud. Además, tiene un gran patrimonio artístico, cultural, natural y social.

Imagínese que estamos en 2025 y sin tener en cuenta de si Oviedo ha logrado la distinción, ¿qué le gustaría que quedase en la sociedad de todo el trabajo hecho?

Creo que todas estas iniciativas dejarán un poso bastante importante en nuestra sociedad y que las programaciones culturales empiecen a tener en cuenta la salud.