Este es el nuevo reto de Manuel Pacho, el compositor de Oviedo creador del pegadizo himno del PP

Manuel Pacho (Oviedo, 1953) es la cabeza pensante que hay detrás de más de un millar de melodías que llevan decenas de años sonando en las casas españolas durante las pausas publicitarias. Ideó el archiconocido «Puleva te va» y también fue el encargado de crear el hilo musical que escuchas en los supermercados «Alimerka» mientras haces la compra. Su «obra magna» fue el himno del Partido Popular, ahora, 36 años después de su publicación, el Partido de Acción Nacional (PAN) de México trabaja con él para intentar repetir el éxito obtenido en aquel entonces.

Contactaron con el productor musical asturiano hace unos meses porque «les pareció muy interesante el trabajo que hizo en el PP». Pacho asegura que «la situación en México es similar a la que teníamos en España cuando hice ese himno», el Partido de Acción Nacional busca revertir la situación de minoría electoral con la creatividad del ovetense. «La canción del Partido Popular fue muy efectiva, ojalá consigamos el mismo efecto», confesó.

No está siendo un trabajo sencillo. El partido político mexicano quiere un trabajo muy personalizado que involucre los seis estilos musicales que predominan en las diferentes zonas del país. Llevan varios meses trabajando con el objetivo de conseguir varias versiones. «Si el partido es de derechas, puedes hacer música sencilla, incisiva y efectiva. Para un partido de izquierdas, tiene que ser más ampurosa. Quizás hablamos de un enfrentamiento entre música individualista y música colectiva», explicó Pacho, reflexionando sobre los matices musicales que distinguen a cada ideología.

No asegura tener la fórmula del éxito, pero sigue unas bases que él considera fundamentales para todo los trabajos publicitarios. «Hay que conseguir que sea recordable, que se asocie al producto, también tiene que ser pegadizo. Para ello tienes que caer en la repetición y sencillez. Va todo de la mano», apuntó Pacho, que, aunque podría estar jubilado, sigue trabajando porque su único objetivo es que la gente «venda más».

«No le haría un himno al PSOE porque tienen uno muy bueno ya. Además, el PP siempre me trató muy bien, nunca me obligaron a afiliarme ni nada parecido. Me parecería un gesto muy feo», admitió. No obstante, recalca que «no soy político, me dedico a la música» y comenta que «nunca tuve la oportunidad de hacer música de un partido de izquierda, si me contactase alguna agrupación extranjera de esta ideología me encantaría trabajar con ellos».

Pese a sus 72 años de edad, sigue disfrutando plenamente de su trabajo y no tiene intención alguna de retirarse. Aún tiene un gran reto pendiente que le ilusiona profundamente: llevar a cabo un musical. «Es una idea que llevo en mi cabeza desde hace mucho tiempo y ya lo tengo compuesto», explicó, mostrando la emoción que le provoca hablar de este proyecto personal. Además, confía plenamente en la colaboración de sus hijos, que son músicos destacados y estarían encantados de sumarse a la iniciativa. «Mis hijos son grandes músicos, por esa parte no habría ningún problema», añade con orgullo, consciente del talento familiar que le respalda.

Sin embargo, reconoce que no todo es sencillo y que aún existen obstáculos importantes que deben resolverse antes de hacer realidad su sueño. «No sé si el apartado económico sería asumible», confiesa con cierta preocupación, consciente de que los proyectos artísticos implican desafíos financieros que no siempre son fáciles de superar. n