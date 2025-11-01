Oviedo acoge este domingo una nueva edición de la Feria del Disco
La cita, con entrada gratuita, reúne a aficionados y coleccionistas en una jornada dedicada a la compra, venta y cambio de vinilos, CD y singles
La Feria del Disco regresa este domingo a la capital del Principado. Lo hará, al igual que en sus últimas ediciones, en el Gran Hotel Regente de Oviedo (calle Jovellanos, 31).
La cita, con entrada gratuita, reunirá a aficionados y coleccionistas en una jornada dedicada a la compra, venta y cambio de vinilos, CD y singles.
El evento se desarrollará en horario de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 20.00 horas. Además, los organizadores compran discos y CDs al momento, ofreciendo una oportunidad única para melómanos y nostálgicos.
