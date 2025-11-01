Oviedo vive el Día de Todos los Santos: estas son las líneas especiales de autobús para visitar el cementerio de El Salvador

El Ayuntamiento de Oviedo habilita este viernes, 1 de noviembre, un dispositivo especial de transporte público con motivo del Día de Todos los Santos, para facilitar el acceso al cementerio de El Salvador. La empresa municipal TUA pondrá en marcha refuerzos de autobuses con salida y llegada desde la avenida de Primo de Rivera, con frecuencias reforzadas durante toda la jornada.

Según informó el Consistorio, las líneas L1 y L2 funcionarán con horarios ampliados y paradas específicas. La Línea 1, que pasa por la zona centro (Independencia y calle Uría), tendrá servicios hacia el camposanto aproximadamente a las horas y treinta y cinco minutos. Por su parte, la Línea 2, que enlaza con el centro en sentido San Andrés, circulará por el cementerio a las horas y cincuenta minutos aproximadamente.

Además, se establecen refuerzos especiales con salida desde Primo de Rivera y retorno desde el cementerio entre las 10.00 y las 18.00 horas, con viajes cada media hora. Los primeros autobuses partirán de Primo de Rivera a las 10.00, y los últimos regresarán desde el camposanto a las 18.00 horas.

Durante la jornada festiva, se habilitará una única parada en el cementerio tanto para la subida como para el descenso de viajeros. La marquesina en sentido Oviedo solo será utilizada por los autobuses de la Línea L2 en dirección a San Andrés.

Desde el Ayuntamiento se agradece la colaboración ciudadana y se recomienda a los vecinos hacer uso del transporte público ante la previsión de un aumento notable del tráfico y la afluencia de personas a las inmediaciones del cementerio.