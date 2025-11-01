El restaurante más chic de Asturias donde todo el mundo se hace una foto en las escaleras para Instagram y se comen desde cachopos a tacos
El local, situado en el centro de Oviedo, aúna una decoración moderna y llamativa con una oferta gastronómica para todos los gustos
En Asturias se comen cachopos, fabadas y platos de cuchara, pero también muchas cosas más. Hay sitio para los tacos mexicanos, las paellas y fideuás, el carpaccio y la burrata. Y todas estas propuestan tienen sitio en la carta de "El mono que lee", un restaurante chic ubicado en el centro de Oviedo en el que no se va a comer. También hay sitio para el postureo.
El local cuenta con una decoración moderna y llamativa donde los tonos verdes y amarillos contrastan con los suelos hidráulicos con estampados geométricos. Para rematar una ambientación tan propia de foto de Instagram hay que bajar a la planta de abajo, donde además de un segundo comedor están los baños. Las escaleras que comunican ambas estancias acaparan todos los flashes.
Al subir, el interior de los peldaños imitan los cantos de libros archiconocidos como "El principito", "El señor de los anillos", "El libro de la selva" o "La celestina". Este espacio dedicado a los amantes de la literatura es muy popular en Instagram gracias a las fotografías de los clientes.
Cachopos y tacos
En la carta también se aprecia esa mezcla de colores y estilos de la decoración. Hay opciones para todos los gustos. Se pueden comer callos caseros, una buena fabada asturiana o una cazuela marinera (con pixín -rape, en asturiano-, merluza y mariscos).
El cachopo no podía faltar en un restaurante situado en una zona muy turística, cerca del casco antiguo y la Catedral de Oviedo. Lo hay frito, a la brasa, relleno de una crema de espárragos o el que "viste de Prada", uno de los más solicitados, según cuentan los camareros.
La gastromía asturiana se mezcla con otras propuestas más internacionales. Se pueden comer tacos mexicanos de costilla o de carrillera. Hay tataki de atún, carpaccio o burrata rellena de pesto de avellanas.
Uno de sus platos estrella es una reinterpretación de una de las tapas más españolas: las patatas bravas. En este caso, en "El mono que lee" las sirven en forma de gofre.
La porpuesta de este céntrico restaurante convence a la clientela, que lo puntúan muy bien en las reseñas de internet. "La comida con una excelente relación calidad/precio, el local lo tienen decorado con mucho gusto, está precioso", reza uno de los comentario.
