Seis instalaciones dan luz al Palacio de Calatrava en Oviedo
La Semana Profesional del Arte inaugura las obras de Armesto, Iván Baizán, Verónica Ledo, María Ortega Estepa, Arturo Verano y la Escuela de Arte
La Semana Profesional del Arte de Oviedo (SPAO) inauguró ayer su sede principal, en el Palacio de Congresos de Calatrava en el ovetense barrio de Buenavista, con un total de seis instalaciones que permanecerán en este espacio durante todo el fin de semana.
La obra de Pablo Armesto "Límites visibles" es la pieza que recibe al visitante y presiden el espacio de SPAO. Se presenta en la sala de cristal del Palacio de Congresos como una intervención que explora los vínculos entre arte, arquitectura y percepción. La instalación está compuesta por dos piezas: una esfera de fibra óptica integrada en un marco de más de dos metros, y una estrella conformada por tubos de neón led blancos que enmarca la primera pieza. Ambas se sitúan en una alineación precisa que, desde un punto estratégico, componen la imagen de un ojo vivo que late en el interior del espacio y que a su vez se pueden ver y disfrutar de manera individual.
Iván Baizán presenta "Arte Cinético", una instalación confeccionada con tres capas colgantes y transparentes para crear una experiencia inmersiva en el espectador que entrará y paseará a través de ella.
Verónica Ledo propone un "Paisaje solar", una instalación inmersiva que convierte la luz natural en un paisaje emocional. Sobre unas estructuras de metacrilato en acordeón, coloca papeles translúcidos recortados con forma de montañas. Al pasar la luz a través de ellos y proyectarse en el suelo, esas siluetas se transforman en prados de colores. La obra invita a una experiencia sensorial que va cambiando según avanza el día: cuando el sol se mueve, el paisaje se transforma; cuando se esconde, el campo desaparece.
María Ortega Estepa convierte en "Espacio interior" parte de la escenografía de la obra "EVA" de Mercedes Reyes en una instalación autónoma donde naturaleza y luz crean una atmósfera envolvente. A través de una estructura modular cubierta de fieltro verde y elementos vegetales, la obra juega con las sombras y los reflejos que cambian con la luz natural.
El alumnado de la Escuela de Arte de Oviedo también ha realizado para la Semana Profesional del Arte, inspirándose en la arquitectura del Palacio de Calatrava, una propuesta que combina geometría, trabajo colaborativo y sostenibilidad a través de una estructura efímera en forma de cúpula geodésica de bambú, cubierta por una piel de materiales reflectantes reutilizados.
Por último, Arturo Verano dialoga en "Solsticio" entre los elementos primarios de la existencia: la tierra, el mar y el cosmos, revelando la interconexión inquebrantable de la vida y el trabajo.
