Así será el gran evento de la moda que acoge este lunes un emblemático teatro de Oviedo

El Teatro Filarmónica se convertirá este lunes, 4 de noviembre, en el epicentro de la moda asturiana con la celebración de la 18.ª edición de la Asturias Fashion Week, un evento que alcanza su mayoría de edad con un marcado carácter solidario. La cita, que dará comienzo a las 19:30 horas, cuenta un año más con la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo, a través del Área de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, que dirige la concejala Leticia González.

La edil destacó la relevancia de esta iniciativa tanto por su vertiente creativa como por su impacto en la economía local. “La moda es uno de los sectores estratégicos más importantes para la economía local, porque Oviedo siempre se ha caracterizado por su elegancia y su buen gusto a la hora de vestir”, señaló González, quien añadió que la capital asturiana “ha sido cuna de reconocidos diseñadores, boutiques y pequeños comercios especializados”.

La concejala subrayó además que el apoyo municipal a este tipo de eventos demuestra el compromiso del equipo de gobierno que lidera el alcalde Alfredo Canteli “con el comercio de proximidad y con quienes, desde sus tiendas, talleres y pasarelas, contribuyen a que nuestra ciudad siga siendo un referente de estilo y calidad”.

La pasarela, organizada por Lourdes Iglesias, directora de Rassim’s Modelos, celebrará su aniversario con un acto benéfico a favor de “El Ángel de Javi”, una iniciativa solidaria destinada a recaudar fondos para el tratamiento médico de un niño ovetense con una enfermedad grave. En esta edición no se cobrará entrada, y el público será invitado a realizar una donación voluntaria equivalente al precio simbólico de una localidad, con el fin de apoyar la causa.

Durante la gala se presentarán las colecciones de ocho firmas y comercios asturianos que representan la diversidad del sector regional. Entre ellas, N20, empresa con presencia en Galicia, Cantabria y País Vasco; Gales Moda Hombre, especializada en moda masculina; Marian Vaquero, multimarca de moda femenina; Maximina, comercio tradicional de la zona de Silla del Rey; 7 Colores, con su línea infantil; L’Opción Nort, fábrica ubicada en el polígono de Asipo dedicada a prendas exteriores; Elakokette, marca de lencería y baño con proyección nacional; y, como cierre, 7 Rosas, establecimiento emblemático de la calle La Lila que será homenajeado por su trayectoria profesional y su contribución al comercio ovetense.

“La Asturias Fashion Week es una cita consolidada en el calendario cultural y comercial de Oviedo, un escaparate para las tiendas, diseñadores y empresas de nuestra ciudad, y una oportunidad para que la moda siga siendo motor económico y creativo”, concluyó González, quien reiteró la apuesta municipal por impulsar iniciativas que unen solidaridad, talento y promoción del comercio local.