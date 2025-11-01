La suerte de la Primitiva deja un premio de 48.870 euros en Oviedo
El boleto fue sellado en la administración ubicada en la calle Saturnino Fresno, número 2
La suerte de la Primitiva ha vuelto a recalar en Oviedo con un premio de 48.870 euros correspondiente a un premio de segunda categoría (5 aciertos más el complementario).
El boleto ganador fue sellado en la administración de loterías número 4 de Oviedo, ubicada en la calle Saturnino Fresn, número 2. La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva de este sábado fue 36, 10, 4, 16, 47 y 17. El complementario fue el 7 y el reintegro el 2.
No hubo ganador de primera categoría (6 aciertos), pero sin embargo sí hubo más de un ganador de segunda categoría, como ha ocurrido en Oviedo. Así, este premio también fue entregado en Vigo, Madrid y Móstoles.
