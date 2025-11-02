Más de 3.500 alumnos de 32 centros educativos ovetenses participarán un programa para educar a través del cine

Más de 3.500 alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato de colegios e institutos ovetenses participarán en el programa FilmOviedo, que tiene como objetivo despertar el pensamiento crítico entre niños y jóvenes y educar a través del cine y el audiovisual. Este proyecto pedagógico surge de una colaboración entre la concejalía de Educación, la plataforma Platino Educa y Egeda y congregará a estudiantes de 32 centros educativos.

FilmOviedo tiene como objetivo, indican los impulsores, «promover el conocimiento del cine español y europeo y la educación a través de películas conocidas por el gran público». La programación cinematográfica elaborada se divide en cinco sesiones.

Cada una de ellas será introducida por un equipo pedagógico y contará con la presencia de invitados que, tras cada proyección, mantendrán con los alumnos un diálogo de reflexión sobre los contenidos visionados. FilmOviedo se pone en marcha el 13 de noviembre en el teatro Filarmónica con la proyección, a partir de las 10:00 horas de «Los futbolísimos 2»,dirigida por Miguel Ángel Lamata y basada en la obra de Roberto Santiago. En el acto, que se extenderá hasta las 13:00 horas, participará el atleta riosano Alberto Suárez Laso, que se alzó con las medallas de oro en maratón en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y de plata tanto en Río 2016 y París 2024.

El 27 de noviembre se proyectará el filme «Robot dreams», dirigida por Pablo Berger e inspirada en la novela gráfica de Sara Varon. Cuando finalice, el equipo pedagógico de Platino Educa compartirá un diálogo abierto con los alumnos con el objetivo de «fomentar la educación emocional y la empatía a través del cine», indican los promotores.

«Garbo, el hombre que salvó al mundo» tendrá el protagonismo de la siguiente sesión, programada para el 11 de diciembre. El documental, dirigido por Edmon Roch, ganó el Goya en 2009. Esta sesión contará con la presencia de la eurodiputada del PP Susana Solís, miembro de las comisiones de Medio Ambiente, Industria y Energía, Mercado Interior y Delegación Unión Europea-China.

Seis días después, el 17, el programa FilmOviedo convocará a los estudiantes en el teatro Filarmónica para asistir a la proyección de la película «Deep», dirigida por Julio Soto. A continuación, Theresa Zabell, doble medallista olímpica en vela y presidenta de la Fundación Ecomar para la protección de las costas y de los mares, mantendrá una charla con los alumnos. La deportista estará presente también en el coloquio de la proyección del documental «Santuario», de Álvaro Longoria, que tendrá lugar el 18 de diciembre. Esta última sesión está dirigida a estudiantes de los últimos cursos de Primaria y de Secundaria.

Formación de docentes

La participación de los centros escolares en este programa facilitará la formación de los docentes participantes en la creación de cortometrajes con los alumnos. Todos los profesores y centros que asistan a tendrán una licencia de la plataforma Platino Educa durante este curso y se les ofrecerá diez plazas para participar en la segunda edición del programa Formación en alfabetización audiovisual y fomento del pensamiento crítico, que incluye un curso online para profesores titulado «Cómo hacer un corto de ficción en el aula».

El trabajo final consistirá en la realización de un cortometraje por parte de profesores y alumnos. Además, los centros que lo deseen tendrán la oportunidad de participar en el Concurso nacional de cortometrajes escolares Platino Educa.

FilmOviedo es una actividad educativa financiada por el Ayuntamiento de Oviedo, que se enmarca este año en la proclamación de Oviedo como Ciudad Europea del Deporte y en la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031. La concejala de Educación, Lourdes García, celebra «la gran respuesta recibida por los colegios a esta iniciativa, con más de 3500 alumnos».

Octavio Dapena, director de Platino Educa y director gerente de Egeda, indicó que «estamos ante un encuentro que nos permitirá usar el cine como una herramienta pedagógica». Egeda, entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual, entrega cada año los premios Forqué, que reconocen las mejores producciones cinematográficas españolas.