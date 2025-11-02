Alfonso del Río, escritor, este martes estará en el Club LA NUEVA ESPAÑA: «A través del arte y la belleza, Oviedo es una ciudad única»

Alfonso del Río (Bilbao, 1980) es licenciado en Derecho Económico por la Universidad de Deusto. Compagina su carrera jurídica con su vocación literaria. Su debut como novelista llegó con La ciudad de la lluvia (Destino, 2018), un éxito de crítica y lectores que consolidó su lugar en el panorama narrativo español. El martes (19.30 horas) protagoniza un encuentro literario en el Club LA NUEVAESPAÑA, con su nueva novela, «El enigma de Anne Wallace», ambientada en los Premios Princesa de Asturias.

Ambienta su nueva novela en Oviedo, durante la entrega de los Premios Princesa de Asturias. ¿Cómo llegó a esa inspiración?

La idea de entrada, un atentado explosivo contra la Corona en el evento más seguro y más internacional de España, me parecía complicado y fascinante. Y que los siete premiados de talla mundial, pudieran llegar a convertirse en los siete sospechosos, se salía de lo habitual. El presupuesto de que un policía tenga que investigar a personas que son muy inteligentes, reconocidas y respetadas internacionalmente, era algo que me suponía un reto contar.

Es abogado y escritor, ¿son facetas complementarias?

Sí, claro. Fui durante años socio responsable nacional en Deloitte Legal del sector Media. Ahora me dedico al capital riesgo en el sector Audiovisual, donde ayudo en el ámbito financiero, legal y de negocio. Al llevar tantos años en los que mi profesión me acerca al mundo del cine y las series, he aprendido mucho de los grandes guionistas y directores de este país: me ha valido para contar mejor las historias. Del sector audiovisual he cogido muchos consejos sobre el desarrollo del arco de personajes o de la técnica de thriller para mantener enganchado al lector.

Nos gustan las historias de misterio, de intriga... ¿Es una forma de conocernos mejor?

Creo que sí, opino igual. Desde los griegos, que hablaban del «viaje del héroe», las historias que hemos ido creando a lo largo de los siglos han ubicado a personas ficticias pero que podrían ser reales, en situaciones difíciles o, a veces, imposibles. Es lo que se llama el conflicto de cada personaje. En esta historia, como eran varios los premiados, para que el lector conectara con cada uno de los personajes, a todos hube de ponerles una situación personal o profesional, que hiciera que nos preguntásemos «¿Qué haría yo ante algo así?». Eso mantiene la tensión, hace que te hagas preguntas, y que busques algunas respuestas en las decisiones (unas buenas, otras malas) de los protagonistas.

Entre todo el elenco de premiados elige a una pianista como protagonista, ¿alguna razón especial?

Quería que el libro fuera también un homenaje al arte, precisamente por tener el contexto de los Premios. El arte que se contempla y que nos eleva, en contraposición al arte que se consume y que solo entretiene. Anne Wallace es una de las protagonistas: una de las premiadas, que efectivamente es una pianista muy singular. Además, el único de los premiados que es real y no ficticio, es Eduardo Chillida, el reconocido escultor. Ambos conectan porque ambos hablan el mismo lenguaje.

Oviedo comparte con Bilbao cosas importantes, como una afamada temporada de ópera. ¿Las ciudades que aman la música tienen un halo especial?

Oviedo ama la música, y ama el arte en general. Es más, diría que el arte ama Oviedo, y eso ha quedado reflejado en tantos artistas que le han profesado su enamoramiento y en la bella concreción de ser la ciudad que alberga el evento más relevante a nivel artístico y científico del país, como es el de los Premios Princesa de Asturias. A través del arte y la belleza se ha erigido en una ciudad única, con un halo especial, como dice.

En un mundo de pantallas, se publican cada vez más libros en papel. ¿Qué lectura hace de este fenómeno?

Hemos escuchado al último Premio Princesa de Asturias, Byung-Chul Han, dar un discurso precioso a este respecto. Vuelvo a mi respuesta anterior, sobre el homenaje de mi novela al arte que se contempla, no al que se consume. En una sociedad que va demasiado rápido y que todo está a un golpe de click, sujetar entre las manos una historia que está sangrada, sufrida y velada en horas de insomnio ha de tener un valor: ha de suponer una suerte de conexión física entre lo que hizo el escritor y ese pedazo de su alma que conocerá y guardará cada lector, al sostener el libro.

¿Le hace ilusión encontrarse con sus lectores de Asturias?

Reconozco que es el lugar donde más me apetecía venir. He estado aquí escribiendo en muchas ocasiones, para crear esta historia. Pero con mi cabeza y mi corazón, he estado «insertado» en Asturias durante tres años de mi vida. Ha sido un honor para mí. Ahora, esta historia que espero perdure y sea un escaparate para su tierra, es mi regalo a los asturianos: como una pequeña y burda devolución de lo que estas tierras me han aportado durante estos años de escritura. n