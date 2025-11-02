Cintora: "La comunicación es hoy un riego a manto, entra todo y se impone la mentira"

La primera jornada del festival "Pan y Roses", en su primera edición, en el espacio Kuivi Almacenes, en Oviedo, la abrió ayer el periodista Jesús Cintora en conversación con otro colega, el asturiano Xuan Cándano, para analizar la salud de la democracia y el papel de los medios de comunicación. El diagnóstico del conductor del programa Las Malas Lenguas en La2 fue claro. "La comunicación", razonó utilizando una expresión que escuchó recientemente a Iñaki Gabilondo, "es hoy un riego a manto donde entra todo y donde es ha impuesto la mentira, el confusionismo y el bulo".

Pilar Sánchez Vicente (derecha) habla con Basim Khandaqji. | IRMA COLLÍN

Cintora, que a preguntas de Cándano repasó su infancia en Ágreda (Soria), donde descubrió el primer disco de "Ilegales" en el tocadiscos que un personaje del pueblo, Paco del Loco, hacía sonar todo el día, y donde también una maestra de lengua afiló su vocación narradora que luego le llevaría al periodismo, aseguró que los tiempos actuales son "de absoluta confusión y revolución". "Lo que marca el devenir político es la comunicación, y está muy ligada a la confusión y mentira", razonó. "Antes era el riego por goteo, pero ahora quien quiera creer que lo que le llega a la ciudadanía es el telediario o el parte, como se decía antes, o un contenido seleccionado, está muy equivocado, es un riego a manto en el que llega todo de forma indiscriminada, para bien o para mal, y ahí está TikTok, YouTube, la televisión…". Esa jungla, como él ha escrito en "El precio de la verdad" la han aprovechado en determinados lugares, como en Estados Unidos, con una estrategia muy clara. También en España, citó, "llegan los agitadores de la extrema derecha, fascistas, que acaban siendo percibidos como referentes de la comunicación por gente que o desconoce lo que fue el franquismo o lo tiene edulcorado o son franquistas, franquistas sociológicos, al menos".

¿Qué se puede hacer? Le preguntaron desde el público. Cintora ya lo había indicado antes: "Lo que nos queda es el esfuerzo por informarnos. Es mucho más esforzado leer un libro que tumbarte a la bartola y coger el mando y ver el fútbol, y son importantes reuniones como esta, hablar con los tuyos, poner en común ideas, debatirlas, llevarse la contraria, no ser sólo súbditos de las superélites, porque la democracia emerge desde abajo, está en cultivarse, en poner en común ideas, en estar despiertos, ni adormecidos ni rendidos".

Cintora llamó también al público a hablar con los hijos y los nietos, a insistir en la educación para que no se niegue nuestra historia reciente.

El festival Pan y Roses, que ayer contó con el ex vicepresidente boliviano Álvaro García Linera y con la presentación del libro "Una máscara del color del cielo", del palestino Basim Khandaqji, prosigue hoy, durante todo el día, con la presencia de autores como Isaac Rosa o Elvira Navarro, entre otros.