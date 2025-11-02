La ciudad francesa que da su total apoyo para que Oviedo sea Capital Europea de la Cultura 2031

La candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031 sigue sumando apoyos de peso en el panorama internacional. El último en mostrar su respaldo ha sido el alcalde de Lorient, Fabrice Loher, quien ha remitido una carta oficial al regidor ovetense, Alfredo Canteli, en la que expresa el «firme apoyo» de la ciudad bretona a la aspiración carbayona de convertirse en referente cultural europeo dentro de seis años.

En su misiva, fechada el pasado 13 de octubre en la ciudad francesa, Loher destaca los «vínculos profundos» que unen a Lorient y Oviedo, cimentados en su «pertenencia común al espacio intercéltico» y en una «visión compartida de una Europa de la cultura y la diversidad». El mandatario francés subraya además que la capital asturiana «encarna con fuerza una identidad celta viva, arraigada en sus tradiciones musicales, lingüísticas y artísticas».

Lorient es mundialmente conocida por su Festival Intercéltico, que reúne cada verano a miles de músicos, bailarines y artistas procedentes de los territorios celtas de Europa, entre ellos una nutrida representación asturiana. En ese contexto, el alcalde bretón destaca la voluntad de su ciudad de seguir reforzando los lazos entre las naciones celtas y avanza su disposición a participar en futuras iniciativas intercélticas que surjan de la candidatura ovetense. «Será un placer concreto», añade en una nota manuscrita al final de la carta, como muestra de cercanía y entusiasmo.

El respaldo de Lorient tiene un valor especial por tratarse de una ciudad que constituye uno de los grandes epicentros de la cultura celta en el continente y que mantiene estrechos lazos con Asturias desde hace décadas. Además, Fabrice Loher es una figura política de relieve en Francia: antes de ser elegido alcalde de Lorient en 2020, ocupó diversos cargos institucionales y, brevemente, el puesto de ministro delegado del Gobierno francés en 2024. Su apoyo representa, por tanto, un importante espaldarazo diplomático y cultural para la candidatura liderada por Alfredo Canteli, que busca situar a Oviedo en el mapa europeo de la creación contemporánea.

La carta llega en un momento clave para el proyecto, cuyo equipo trabaja contrarreloj para entregar en diciembre el dossier de candidatura, primer paso para superar el corte inicial que determinará, a comienzos de 2026, qué ciudades pasan a la fase final del proceso.

En las últimas semanas, el Ayuntamiento ha anunciado la incorporación de dos nuevos comisarias al equipo que redacta la propuesta: Semíramis González, directora de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, y Dido Carrero Muñiz, bióloga, investigadora y comisaria independiente. Con ellas, el grupo alcanza las diez personas, todas ellas con perfiles de reconocido prestigio en campos que van desde la literatura hasta las artes escénicas, la arquitectura o la juventud.

González, gijonesa nacida en 1988, es una reconocida gestora cultural y comisaria especializada en arte contemporáneo con perspectiva feminista. Por su parte, Carrero, ovetense de 1994, combina su trayectoria científica —ha trabajado con el investigador Carlos López-Otín y en centros de prestigio como el CNIO— con su interés por los vínculos entre arte y ciencia a través del proyecto Cerúleo.

Ambas se suman a un equipo que, según el Ayuntamiento, está conformando «un proyecto cultural sólido, ambicioso y conectado con el territorio», que pretende demostrar ante Europa el potencial creativo y humano de Oviedo y de toda Asturias.

El reto, sin embargo, no será sencillo. Además de la capital asturiana, otras once ciudades españolas han mostrado su interés en albergar el título de Capital Europea de la Cultura 2031: Granada, Jerez de la Frontera, Pamplona, Burgos, Toledo, Cáceres, Las Palmas de Gran Canaria, Palma de Mallorca, Vitoria y León. Todas ellas ultiman también sus propuestas para presentarlas ante el jurado de la Comisión Europea.

El título, que en 2030 ostentarán las ciudades de Leuven (Bélgica), Nikšić (Montenegro) y una localidad aún por decidir en Chipre, representa una oportunidad única para impulsar la proyección internacional de Oviedo y reforzar sus alianzas culturales.

Con el respaldo de Lorient, la capital asturiana suma un socio estratégico dentro del espacio celta europeo y un nuevo impulso moral para un proyecto que aspira a mostrar al continente una Asturias moderna, creativa y orgullosa de su identidad. n