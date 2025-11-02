Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El eurodiputado Jonás Fernández visita la Fundación Vinjoy

El encuentro se enmarca en el proceso de extensión internacional de la entidad

Por la izquierda, el director de la Fundación Vinjoy, Adolfo Rivas, y el eurodiputado Jonás Fernández.

Oviedo

El eurodiputado socialista asturiano y secretario de Unión Europea de la FSA-PSOE, Jonás Fernández, visitó las instalaciones de la Fundación Vinjoy para conocer de primera mano la labor que desarrolla la entidad en sus distintos centros y programas socioeducativos. El encuentro se enmarca en el proceso de extensión internacional de la entidad, que busca compartir su modelo de intervención socioeducativa avanzada con otras organizaciones europeas.

Las posibles líneas de crecimiento en este ámbito fueron analizadas por Jonás Fernández con el equipo directivo y profesional de la Fundación Vinjoy.

