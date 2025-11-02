IU quiere negociar los presupuestos de Oviedo con el PP "para que sean más sociales y sostenibles"

El Grupo Municipal de Izquierda Unida–Convocatoria por Oviedo considera que el proyecto de presupuestos municipales para 2026 presentado por el equipo de gobierno supone un “marco adecuado para el diálogo y la negociación”, orientado a avanzar hacia un Oviedo más social, justo y sostenible.

En una primera valoración, la formación liderada por Gaspar Llamazares asegura que el documento “incorpora elementos que permiten un margen político real para el acuerdo” y que su intención es ejercer una oposición útil, centrada en negociar “con rigor” para que las cuentas reflejen las prioridades sociales y medioambientales de la ciudad.

Entre las principales demandas de IU figuran reforzar las políticas sociales y ambientales, dotar de personal y recursos suficientes a la Oficina de Vivienda, ampliar las becas y ayudas a la educación infantil, y culminar la implantación del nuevo modelo de servicios sociales.

En el capítulo de inversiones, la coalición apuesta por actuaciones con impacto directo en los barrios y la zona rural, como el centro integrado del Calatrava, los equipamientos de Ventanielles, La Florida y La Corredoria, y las mejoras en instalaciones deportivas como la piscina del Parque del Oeste o el polideportivo de Otero.

Llamazares subraya que IU mantendrá “una disposición clara a negociar y construir acuerdos que beneficien a la mayoría social ovetense”, pero advierte de que su grupo “no dará un apoyo en blanco” al presupuesto.