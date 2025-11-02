Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

IU quiere negociar los presupuestos de Oviedo con el PP "para que sean más sociales y sostenibles"

Gaspar Llamazares asegura que el documento “incorpora elementos que permiten un margen político real para el acuerdo”

Alejandro Suárez y Gaspar Llamazares.

Alejandro Suárez y Gaspar Llamazares. / Rosalía Agudín

Lucas Blanco

Lucas Blanco

El Grupo Municipal de Izquierda Unida–Convocatoria por Oviedo considera que el proyecto de presupuestos municipales para 2026 presentado por el equipo de gobierno supone un “marco adecuado para el diálogo y la negociación”, orientado a avanzar hacia un Oviedo más social, justo y sostenible.

En una primera valoración, la formación liderada por Gaspar Llamazares asegura que el documento “incorpora elementos que permiten un margen político real para el acuerdo” y que su intención es ejercer una oposición útil, centrada en negociar “con rigor” para que las cuentas reflejen las prioridades sociales y medioambientales de la ciudad.

Entre las principales demandas de IU figuran reforzar las políticas sociales y ambientales, dotar de personal y recursos suficientes a la Oficina de Vivienda, ampliar las becas y ayudas a la educación infantil, y culminar la implantación del nuevo modelo de servicios sociales.

En el capítulo de inversiones, la coalición apuesta por actuaciones con impacto directo en los barrios y la zona rural, como el centro integrado del Calatrava, los equipamientos de Ventanielles, La Florida y La Corredoria, y las mejoras en instalaciones deportivas como la piscina del Parque del Oeste o el polideportivo de Otero.

Llamazares subraya que IU mantendrá “una disposición clara a negociar y construir acuerdos que beneficien a la mayoría social ovetense”, pero advierte de que su grupo “no dará un apoyo en blanco” al presupuesto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Atropella a una niña en Oviedo, se baja a ver cómo está y se marcha dejando en tierra a su acompañante
  2. Amador Valdés, el ídolo de masas que llena las plaza de Oviedo: esta son su próximas clases con pasodobles y canciones de Sebastián Yatra
  3. Ya no me quedan fuerzas', la despedida, por ahora temporal, de un cura del Oviedo rural
  4. Fallece Mercedes González, edil de Educación con el tripartito de Oviedo y directora de Cáritas
  5. Osos a escasos doce kilómetros de la calle Uría de Oviedo: las llamativas imágenes grabadas por un joven aficionado a la naturaleza
  6. Trasladan al hospital a un conductor de 70 años que arrancó una valla con su coche en Oviedo e hirió a otras tres personas
  7. El conductor que atropelló a una niña en Oviedo, con el carné caducado y positivo en cocaína
  8. El proyecto que quiere revolucionar el alquiler en Oviedo: se llama vivienda flexible e incluye 40 apartamentos a medida del inquilino en pleno centro

La historia de Francisco Collantes, el vecino de Oviedo que tiene la única empresa de España autorizada para hacer el examen de gruista

La historia de Francisco Collantes, el vecino de Oviedo que tiene la única empresa de España autorizada para hacer el examen de gruista

Unanimidad en el Pleno de Oviedo para exigir la supresión del peaje del Huerna

Unanimidad en el Pleno de Oviedo para exigir la supresión del peaje del Huerna

El PSOE pide al Pleno de Oviedo impulsar el vial de La Pixarra como “alternativa realista” a la Ronda Norte

IU quiere negociar los presupuestos de Oviedo con el PP "para que sean más sociales y sostenibles"

IU quiere negociar los presupuestos de Oviedo con el PP "para que sean más sociales y sostenibles"

Alfonso del Río, escritor, este martes estará en el Club LA NUEVA ESPAÑA: «A través del arte y la belleza, Oviedo es una ciudad única»

Alfonso del Río, escritor, este martes estará en el Club LA NUEVA ESPAÑA: «A través del arte y la belleza, Oviedo es una ciudad única»

La tradicional fiesta que animó el vermú del domingo en Oviedo: "Tuvimos suerte de que el tiempo acompañó"

La tradicional fiesta que animó el vermú del domingo en Oviedo: "Tuvimos suerte de que el tiempo acompañó"

El campo de Oviedo del que salió un mundialista de España: "El agua de las duchas se calentaba en una cocina y los directivos hacían un caldo que resucitaba a los muertos"

El campo de Oviedo del que salió un mundialista de España: "El agua de las duchas se calentaba en una cocina y los directivos hacían un caldo que resucitaba a los muertos"

Una marca de coches elige Oviedo para uno de sus anuncios: este es el lugar escogido

Una marca de coches elige Oviedo para uno de sus anuncios: este es el lugar escogido
Tracking Pixel Contents