IU quiere negociar los presupuestos de Oviedo con el PP "para que sean más sociales y sostenibles"
Gaspar Llamazares asegura que el documento “incorpora elementos que permiten un margen político real para el acuerdo”
El Grupo Municipal de Izquierda Unida–Convocatoria por Oviedo considera que el proyecto de presupuestos municipales para 2026 presentado por el equipo de gobierno supone un “marco adecuado para el diálogo y la negociación”, orientado a avanzar hacia un Oviedo más social, justo y sostenible.
En una primera valoración, la formación liderada por Gaspar Llamazares asegura que el documento “incorpora elementos que permiten un margen político real para el acuerdo” y que su intención es ejercer una oposición útil, centrada en negociar “con rigor” para que las cuentas reflejen las prioridades sociales y medioambientales de la ciudad.
Entre las principales demandas de IU figuran reforzar las políticas sociales y ambientales, dotar de personal y recursos suficientes a la Oficina de Vivienda, ampliar las becas y ayudas a la educación infantil, y culminar la implantación del nuevo modelo de servicios sociales.
En el capítulo de inversiones, la coalición apuesta por actuaciones con impacto directo en los barrios y la zona rural, como el centro integrado del Calatrava, los equipamientos de Ventanielles, La Florida y La Corredoria, y las mejoras en instalaciones deportivas como la piscina del Parque del Oeste o el polideportivo de Otero.
Llamazares subraya que IU mantendrá “una disposición clara a negociar y construir acuerdos que beneficien a la mayoría social ovetense”, pero advierte de que su grupo “no dará un apoyo en blanco” al presupuesto.
- Atropella a una niña en Oviedo, se baja a ver cómo está y se marcha dejando en tierra a su acompañante
- Amador Valdés, el ídolo de masas que llena las plaza de Oviedo: esta son su próximas clases con pasodobles y canciones de Sebastián Yatra
- Ya no me quedan fuerzas', la despedida, por ahora temporal, de un cura del Oviedo rural
- Fallece Mercedes González, edil de Educación con el tripartito de Oviedo y directora de Cáritas
- Osos a escasos doce kilómetros de la calle Uría de Oviedo: las llamativas imágenes grabadas por un joven aficionado a la naturaleza
- Trasladan al hospital a un conductor de 70 años que arrancó una valla con su coche en Oviedo e hirió a otras tres personas
- El conductor que atropelló a una niña en Oviedo, con el carné caducado y positivo en cocaína
- El proyecto que quiere revolucionar el alquiler en Oviedo: se llama vivienda flexible e incluye 40 apartamentos a medida del inquilino en pleno centro