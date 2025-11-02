Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una marca de coches elige Oviedo para uno de sus anuncios: este es el lugar escogido

Las películas "Los cuatro fantásticos: Primeros pasos" y "El profesor" también encontraron localizaciones en la ciudad

Imagen aérea de Oviedo, con el viejo HUCA y la plaza de toros a la derecha, y el campo de fútbol Carlos Tartiere a la izquierda.

Imagen aérea de Oviedo, con el viejo HUCA y la plaza de toros a la derecha, y el campo de fútbol Carlos Tartiere a la izquierda. / Irma Collín

Elena Peláez

Oviedo

No solo el cine se ha fijado últimamente en Oviedo para sus proyectos. A los rodajes de la película “Los cuatro fantásticos: Primeros pasos”, en noviembre del pasado año, y de “El profesor”, filme protagonizado por el actor Javier Gutiérrez, se une ahora el anuncio publicitario de una marca de coches SUV.

El coche, con el Palacio de Exposiciones y Congresos, diseñado por Calatrava.

El coche, con el Palacio de Exposiciones y Congresos, diseñado por Calatrava. / LNE

En las imágenes, el vehículo de Omoda y Jaecoo, del grupo automovilístico chino Cher, circula por las inmediaciones del Palacio de Congresos y Exposiciones, diseñado por Santiago Calatrava. Este edificio acogió hace un año el rodaje de la última superproducción de la factoría Marvel, que fue estrenada en julio en Londres, cerca de la estación de Waterloo.

Inversión

Según los informes facilitados por la productora Surfilm a la concejalía de Turismo de Oviedo el filme dirigido por Matt Shakman supuso una inversión de 3,2 millones de euros en la capital asturiana. De esos datos se desprende que de esa cantidad se estima que 2,37 millones fueron gastados en la ciudad y el resto correspondieron a salarios de los 176 contratos formalizados para esos días.

En Oviedo estuvieron rodando Vanessa Kirby (la Mujer Invisible), Joseph Quinn (la Antorcha Humana), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa) y Pedro Pascal (Míster Fantástico).

