El PSOE pide al Pleno de Oviedo impulsar el vial de La Pixarra como “alternativa realista” a la Ronda Norte

El Grupo Municipal Socialista de Oviedo llevará al próximo Pleno, previsto este martes a las 10.00 horas, una moción de urgencia en la que propone la elaboración de un estudio de alternativas viables al proyecto de la Ronda Norte, apostando por el vial entre La Florida y La Pixarra como “solución realista y sostenible” a los problemas de tráfico del oeste de la ciudad.

El portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, sostiene que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) “confirma lo que el PSOE lleva tiempo defendiendo: la ronda no es necesaria para garantizar una movilidad eficiente”. El documento, apunta, demuestra que es posible alcanzar los objetivos de sostenibilidad y accesibilidad “sin construir una nueva gran vía que atravesaría el Naranco con un enorme impacto ambiental”.

Llaneza subraya que el proceso de participación del PMUS refleja también la escasa aceptación social del proyecto, con casi la mitad de los encuestados puntuando la Ronda Norte con un 1 sobre 10 y un 70% de las mujeres que participaron considerándola la peor opción.

El edil critica que el alcalde, Alfredo Canteli, mantenga “un modelo de movilidad obsoleto, anclado en la dependencia del coche”, y reclama abandonar los “proyectos quiméricos del pasado”. “Es el momento de adoptar soluciones viables y realistas —concluye Llaneza— y el vial de La Pixarra es una alternativa racional y coherente con el modelo de ciudad del Plan General.”