Terror musical en el Filarmónica, así fue el "Derrame Rock Kids"

El Filarmónica vibró este sábado con una edición especial del "Derrame Rock Kids", una versión familiar en torno a la celebración de Halloween del mítico festival que durante años lleva siendo una referencia del género. El espectáculo, concebido para acercar el género a los más pequeños, logró llenar prácticamente el teatro y contagiar de energía al público de todas las edades.

Bajo la marca Derrame Rock, una banda de músicos de primer nivel ofreció un viaje por la historia del rock con versiones adaptadas de temas legendarios de "The Rolling Stones", "The Beatles" o "The Doors", entre otros. Padres, madres e hijos compartieron una experiencia musical en la que los clásicos de siempre sonaron con un toque didáctico y divertido.

Entre aplausos y entusiasmo, los asistentes disfrutaron de una puesta en escena cuidada, repleta de ritmo, luces y complicidad con el público. "Derrame Rock Kids" demostró que el rock no entiende de edades y que su legado puede transmitirse de generación en generación con la misma pasión que lo hizo grande. Una tarde de música y nostalgia que dejó claro que el espíritu del Derrame sigue muy vivo en Oviedo.