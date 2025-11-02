La tradicional fiesta que animó el vermú del domingo en Oviedo: "Tuvimos suerte de que el tiempo acompañó"

«Tuvimos suerte, el tiempo acompañó y no podemos pedir más». Son palabras de Miguel Gutiérrez, directivo de la Sociedad de Festejos de Filomena, que domingo celebró con gran éxito de participación un tradicional amagüestu vecinal en la plaza de Santullano el que se repartieron 450 menús a base de castañas asadas y sidra dulce para un público con un amplio abanico de edad atraído por una muestra de labores ancestrales y otra de folclore autóctono.

El evento programado desde el mediodía hasta las tres de la tarde se saldó con una buena respuesta, quizás en gran medida por enmarcarse dentro de un largo puente festivo para los escolares de la zona. «Este año buscamos una fecha que no coincidiera con otros amagüestos señalados en la ciudad como el de Gascona y se notó», indica Gutiérrez.

Una bandina de gaitas y tambores acompañada por tres parejas de baile tradicional hizo las delicias del público más maduro. «A algunos le puede parecer poca cosa, pero hoy el barrio está más alegre y asturiano», explicó María Ángeles González, una vecina que al igual que otros muchos se acercó a la plaza para vivir una jornada muy entretenida.

Entre los más jóvenes triunfó el taller de mayado de sidra con el que muchos pudieron iniciarse un oficio para el que hasta ayer eran unos no iniciados. «La verdad es que los que vinieron se lo pasaron pipa», apuntaba Laura González tras presenciar esta típica labor lagarera acompañada por Mara, su hija de tres años. «Ella todavía es muy pequeña, pero le encanta ver a los otros niños», añadió.

La celebración sirvió de excusa para hacer barrio y tratar de ampliar la base de adeptos de la sociedad de festejos, la cual aprovechó para vender muchas papeletas de Lotería de Navidad, indispensables para financiar las fiestas del barrio que cada año honran a Santa Filomena a comienzos de junio. n