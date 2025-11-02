Unanimidad en el Pleno de Oviedo para exigir la supresión del peaje del Huerna

El Ayuntamiento de Oviedo llevará al próximo Pleno de este martes una declaración institucional para pedir la supresión del peaje del Huerna (AP-66), con el respaldo unánime de todos los grupos municipales con representación en la Corporación: Partido Popular (PP), PSOE, Vox, Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo y la concejal no adscrita.

El texto, consensuado entre todas las formaciones, asume como referencia el “Manifiesto por la supresión del peaje del Huerna” promovido por la Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias Necesita, que se adjunta como documento marco.

La declaración recoge el compromiso del Consistorio de sumarse expresamente a la petición de todo Asturias para que el Gobierno de España elimine el peaje y, de forma inmediata, bonifique el 100% de la tarifa a todos los usuarios de la autopista.

Asimismo, el Pleno se compromete a respaldar todas las acciones necesarias para que la reunión solicitada por el Gobierno del Principado de Asturias con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sea atendida “con urgencia”.

El acuerdo se remitirá al Gobierno de España, al Gobierno del Principado, a la Delegación del Gobierno en Asturias, al Congreso de los Diputados, a la Junta General del Principado y a la Federación Asturiana de Concejos.

La iniciativa pretende reforzar la posición institucional de Oviedo en una reivindicación compartida por el conjunto de la sociedad asturiana.