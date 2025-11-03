Cuatro colegios de Oviedo abren sus puertas en pleno puente escolar para ayudar a conciliar a más de cien familias

La concejala de Educación, Lourdes García, visitó este lunes el colegio Buenavista II, donde se desarrolla el programa Concilia Oviedo durante el puente de Todos los Santos. Junto a los centros Ventanielles, Parque Infantil (Naranco) y La Ería, el Ayuntamiento ha habilitado 160 plazas destinadas a niños de 3 a 12 años, incluidas las de alumnado con necesidades especiales, con el objetivo de facilitar la conciliación familiar durante estos días no lectivos.

El programa, que se desarrolla durante todo el año a través de las concejalías de Educación, Políticas Sociales y Centros Sociales, ha visto crecer su presupuesto. En 2025 se destinaron 505.000 euros a las distintas iniciativas municipales de conciliación, frente a los 151.896 euros de 2018 o los 250.971 de 2019. García destacó «el compromiso del Ayuntamiento con las familias ovetenses».