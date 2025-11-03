"Hay mucha vida en la piscina del Parque del Oeste"

Las piscinas del Parque del Oeste se levantan en el cruce de caminos entre La Argañosa y La Florida y son la sede para entrenamientos y competiciones de varios equipos, que abarcan desde la natación deportiva y la destinada a personas con discapacidad hasta el waterpolo y la natación sincronizada. «Hay mucha vida en las piscinas del Parque del Oeste», defiende Emma Escribano, la coordinadora de Sincroviedo, un club con 75 licencias, en su inmensa mayoría femeninas, que se lanzó a la pileta en 2010.

Emma Escribano se inició en el mundo de la sincro con los treinta años ya cumplidos. «Había hecho mucha natación, mucha gimnasia y también hice algo de atletismo. Estando embarazada de mi primer hijo me metí en el agua a practicar y aprender y entonces me picó el gusanillo», cuenta la coordinadora de Sincroviedo, que dio sus primeros pasos en Avilés, «la referencia» regional de esta especialidad. «Tuve mi etapa formativa de prácticas y cursos y me dije vamos a montar una escuela en Oviedo. Fuimos el primer club que metió esta disciplina en Oviedo. Ahora no somos las únicas, hay otro club de natación artística en El Cristo, el Sincroastur·», apunta.

El objetivo de Sincroviedo, apunta Emma Escribano, es «crear raíces» y consolidar la práctica de la natación artística en varios frentes. Por un lado, mantener a las jóvenes, «unas edades en las que a veces hay crisis, bien por la adolescencia o por los estudios; para mí es un regalo el equipo absoluto, formado por nadadoras que estuvieron en el origen, en 2010, algunas no lo han dejado nunca y otras, que lo habían dejado unos años porque estudiaron fuera, han vuelto. Eso significa que había quedado algo ahí, un arraigo. Es muy estimulante que quieran volver y estar».

Emma Escribano, soriana de nacimiento, ha encontrado en la vallisoletana, Cristina Sáez, la compañera perfecta para los retos que tiene por delante un club, cuya principal cantera son los barrios aledaños al Parque del Oeste. «La mayoría es gente de La Florida, de La Argañosa y también de niñas que vienen del colegio de La Ería», concreta la coordinadora y directora de las escuelas deportivas de Sincroviedo. «Cristina Sáez lleva la tecnificación deportiva, trabaja mucho. Está en el club desde 2016 y se notó. Vino procedente del club de natación Fabio Nelli, de Valladolid, es medallista nacional y estuvo en la selección española infantil. Es una leona, tiene dos niños pequeños y es un ejemplo de conciliación familiar», destaca Emma Escribano..

Una iniciativa en el que trabaja ahora el club del Parque del Oeste es el programa «Sincrofamily» con el que el club ovetense quiere involucrar a toda la familia. «En la actualidad ya tenemos dos familias enteras, las cuatro licencias masculinas proceden precisamente de este programa, son dos padres y dos niños. Hace años que organizamos clases abiertas para padres y hemos aprovechado para dar visibilidad a la práctica masculina. Con este programa hemos dado un paso más: tienen su licencia federativa y se comprometen a asistir como mínimo un día a la semana», detalla Escribano. «Con esta iniciativa intentamos que venga toda la familia y que comparta desde dentro la actividad, que conozcan lo que hacen sus hijos en la piscina para poder ir más allá de lo que es apuntar a una criatura a una actividad extraescolar», abunda la coordinadora de Sincroviedo. «Si de vez en cuando hacemos una actividad grupal, con padres e hijos, aporta en ambas direcciones. No se trata solo de sacar resultados en competiciones, un club deportivo puede aportar otros valores», sostiene Escribano.

Implicación de la familia

«Cuando hay esa implicación por parte de los padres reciben información muy interesante. Meternos en el agua es muy enriquecedor, se conocen mejor ambas partes, tanto entradoras como deportistas», afirma la coordinadora de Sincroviedo, que pone también énfasis en la gente adulta, que llega a la categoría máster. «Es una puerta que abrimos para atraer tanto si viene alguien de 18 años como de 60», explica Emma Escribano.

Otra de las aspiraciones es incorporar a chicos a una especialidad con clara primacía femenina. «La natación artística es un deporte minoritario, pero no exclusivamente femenino. También pueden competir los chicos en igualdad de condiciones con las chicas. Nuestro objetivo es conseguir que haya más licencias masculinas, que se acerquen más niños y el Sincrofamily nos da la oportunidad de trabajar en esa línea», plantea Emma Escribano, que subraya el gran impulso que suponen las medallas y las victorias de la selección española en los recientes campeonatos internacionales. «Tenemos la suerte de que la selección española nos lo ha puesto fácil este año, con la promoción que hacen a través de la tele con los oros en la Copa del Mundo. Han puesto la sincro en el mapa. Es como cuando en mi época muchas niñas querían hacer tenis porque Arantxa Sánchez Vicario era campeonísima», manifiesta Emma Escribano.

«Gran apoyo municipal»

Está convencida del talento del equipo. «Aspiramos a mejorar. El actual equipo junior fue de primera división en categoría infantil y tenemos una nadadora, Eva Esperanza Fernández Martín con un gran ranking, logró el puesto 14 en el campeonato de España como junior. Tenemos muy buen potencial», valora la coordinadora de Sincroviedo, que destaca asimismo la calidad de la piscina del Parque del Oeste y el apoyo que presta el Ayuntamiento de Oviedo. «Las instalaciones son buenísimas, la Federación Española nos quiere mucho porque esta piscina es maravillosa. Aquíse hicieronn una Copa del Mundo y muchos campeonatos de España. Y tenemos la suerte del apoyo del Ayuntamiento de Oviedo, cuando hablamos con clubes de otros sitios vemos que están ahogados económicamente y no les llega para mantener su actividad».