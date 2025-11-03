La inspiración para la actuación en las termas romanas de Valduno llega de Suiza

La obra proyectada para las termas romanas de Valduno, en las que se reformará el cierre y la cubierta, se inspira en el complejo termal suizo diseñado por el arquitecto Peter Zumthor, ganador del premio Pritzker. Los trabajos, financiados por la Unión Europea a través del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, tienen un plazo de ejecución de tres meses.

Del diseño de Zumthor para las termas de Vals, que forman parte de unas instalaciones hoteleras, se resaltan las «lamas que facilitan la intensa ventilación» y la «luz tenue general» como elementos a importar para abordar el cierre de las termas de Valduno, declaradas Bien de Interés Cultural (BIC). Se colocarán dos grandes ventanas de cristal, que permitirán observar desde el exterior, con «una zona perimetral de paso, en una parte, la este, para uso de pequeños grupos que tengan un interés más directo y puedan pasar con un guía responsable, y las otras pasarelas únicamente para limpieza». Así lo recoge el proyecto redactado por el arquitecto Rogelio Ruiz, que recurrió a la documentación aportada por el responsable del estudio de las ruinas, Rogelio Estrada.

El proyecto da protagonismo a la madera tras descartar la cerámica. El nuevo techo de las termas de Valduno será de zinc, con un tablero de madera interior para «darle rigidez» y se apoyará en unas correas de madera, que sustituirán a las de acero. La propuesta elegida mantendrá la estructura de acero principal existente, para no realizar nuevas zapatas.

Cuatro proyectos turísticos

La actuación tiene un presupuesto de 105.432 euros. Se iniciará con el desmontaje del faldón de cubierta actual y la estructura de correas que lo sostiene. Se mantendrá la cimentación actual y los pórticos metálicos. La estructura se puede construir en el taller para proceder después al montaje.

El cierre estará formado por una estructura metálica de acero, que será el soporte de los módulos de lamas de madera. En el interior, plasma el proyecto, «se propone crear dos zonas de acceso para mantenimiento con la disposición de dos pasarelas de madera apoyadas sobre las soleras de hormigón». Este es uno de los cuatro proyectos turísticos impulsados por el Ayuntamiento de Las Regueras, en los que se invertirán 330.000 euros.