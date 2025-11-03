"Les Arts Florissants" trae a Oviedo el esplendor del barroco francés
La compañía llega el jueves al Auditorio con dos óperas de Charpentier en versión semiescénica dentro de la gira del 80º aniversario de su director, William Christie
La prestigiosa compañía Les Arts Florissants, fundada y dirigida por William Christie, actuará en Oviedo dentro del ciclo Conciertos del Auditorio que organiza la Fundación Municipal de Cultura el próximo jueves 6 de noviembre a las 19.30 horas (entradas a la venta de 34 a 42 euros). El conjunto francés, uno de los grandes referentes mundiales en la interpretación de la música barroca con criterios historicistas, presentará un programa doble de Marc-Antoine Charpentier con dos óperas en versión semiescénica, "Les Arts florissants" –la obra que dio nombre a la propia formación– y "El descenso de Orfeo a los infiernos" ("La descente d’Orphée aux enfers").
El programa, que se estrenó hace apenas dos meses en París, llega a Oviedo como parte de la gira internacional con la que el conjunto celebra el 80º aniversario de William Christie. El director estadounidense, afincado desde hace décadas en Francia, ha querido cerrar esta temporada con un gesto simbólico: regresar a las raíces del grupo que fundó en 1979 y que cambió para siempre la manera de interpretar el repertorio barroco francés. Estas dos obras de Charpentier fueron, de hecho, algunas de las primeras que interpretó la formación y siguen siendo un emblema de su identidad musical.
Ambas partituras son auténticas joyas del teatro musical barroco, pequeños milagros de concisión y dramatismo que Charpentier compuso en la década de 1680. En ellas se entrelazan todos los ingredientes de la música vocal del Grand Siècle: coros solemnes de inspiración romana, solos declamatorios llenos de elocuencia, arias cortesanas de refinada belleza y brillantes pasajes instrumentales.
Las dos óperas muestran el genio dramático del compositor, capaz de combinar la intensidad emocional con una escritura transparente, sensual y profundamente humana.
William Christie vuelve así a un territorio que conoce como pocos. A lo largo de más de cuatro décadas, "Les Arts Florissants" ha construido un repertorio que va desde los maestros franceses del siglo XVII hasta Händel o Purcell, y ha formado a generaciones enteras de intérpretes. Esta nueva producción refuerza además el vínculo entre el conjunto y su academia internacional de jóvenes cantantes, "Le Jardin des Voix", que en cada edición selecciona a una decena de voces emergentes de todo el mundo.
Los diez nuevos laureados de "Le Jardin des Voix 12" serán, de hecho, los protagonistas vocales de la función que llega el jueves a Oviedo, en la que debutarán junto a la orquesta de "Les Arts Florissants." La dirección escénica correrá a cargo de Marie Lambert-Le Bilhan y Stéphane Facco, mientras que el apartado coreográfico lo firmado Martin Chaix, con la participación de su grupo de bailarines.
Las nueva sesión del ciclo de los Conciertos del Auditorio, que cuenta con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA, se anuncia como una celebración del arte en todas sus formas, una ocasión única para disfrutar en Oviedo del brillo y la delicadeza del Barroco francés en manos de uno de los conjuntos más admirados del mundo en este tipo de repertorio.
