Llaneza tacha de “ficción presupuestaria” las cuentas del PP y acusa al Gobierno local de “no saber gestionar Oviedo”

El portavoz del Grupo Municipal Socialista de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, cargó con dureza este lunes contra el proyecto de presupuestos para 2026 presentado por el equipo de gobierno del PP, al que acusó de elaborar unas cuentas “más propias de la literatura de ficción que de la realidad económica del Ayuntamiento”.

“Este no es el presupuesto que necesita Oviedo”, sentenció el edil, que reprochó al concejal de Infraestructuras y Planeamiento, Nacho Cuesta, que las grandes actuaciones estratégicas anunciadas durante el mandato “no figuran en el capítulo de inversiones”. En su opinión, proyectos como la rehabilitación de La Vega, los centros sociales integrados o la reforma de la plaza de toros “brillan por su ausencia”.

Según Llaneza, el Gobierno municipal intenta justificar esa falta de inversión alegando que las obras se financiarán con remanentes, algo que calificó de “triste y preocupante”. “Lo que están diciendo, básicamente, es que van a financiar lo importante con lo que no van a gastar”, ironizó el portavoz, que auguró que “ninguna de esas obras se hará este año”. “Les apuesto un café a Canteli y a Nacho Cuesta a que no ejecutan ni una sola de las actuaciones prometidas con remanentes”, añadió.

El dirigente socialista fue más allá al señalar que esta forma de elaborar las cuentas demuestra un “problema gravísimo de gestión” dentro del equipo de gobierno. “Estamos ante un Ejecutivo que no sabe, no puede o no quiere gestionar”, afirmó. “Si la Vega, el Calatrava o los centros sociales integrados son proyectos estratégicos, deben aparecer en el presupuesto, no fiarse a partidas inciertas”, insistió.

Llaneza calificó el proyecto económico del PP de “presupuesto flojo, sin ambición ni visión de ciudad”, y acusó al alcalde Alfredo Canteli y a su equipo de “engañar a los ovetenses con promesas que no se van a cumplir”. “Esto no es una hoja de ruta para transformar Oviedo, es una broma”, concluyó el portavoz socialista.