Nacho Cuesta ve “posible y deseable” un nuevo acuerdo con IU para sacar adelante los presupuestos de 2026

El concejal de Infraestructuras y Planeamiento del Ayuntamiento de Oviedo, Nacho Cuesta, considera que existe “un terreno claro para el entendimiento” con Izquierda Unida de cara a la aprobación de los presupuestos municipales de 2026, después de que la coalición liderada por Gaspar Llamazares haya manifestado su disposición a negociar las cuentas al entender que el documento presentado por el Gobierno local constituye “un marco adecuado para el diálogo”.

Cuesta aseguró tras la comparecencia del área de Planeamiento y Medio Ambiente que el equipo de gobierno está “abierto a escuchar las propuestas de todos los grupos”, siempre que “encajen en la acción de gobierno y en las prioridades ya definidas para la ciudad”. En el caso de IU, señaló que “hay coincidencias evidentes en proyectos estratégicos”, especialmente en la recuperación de la fábrica de La Vega y la transformación del antiguo centro comercial Calatrava en un espacio de dinamización vecinal.

“El año pasado ya fuimos capaces de alcanzar un acuerdo fructífero, con un grado de cumplimiento cercano al 85 %”, recordó Cuesta, que calificó el pacto de 2025 como “muy positivo para la ciudad”. “Si Izquierda Unida muestra de nuevo su predisposición a plantear un acuerdo para 2026, estaremos encantados de escucharles”, añadió el edil.

El responsable municipal explicó que el proyecto de presupuestos contempla 33 millones de euros en inversiones, a los que se sumarán otros 23 millones procedentes de remanentes afectos, destinados a financiar actuaciones como la rehabilitación de la piscina del Parque del Oeste, el centro social de Ventanielles o la readecuación del Calatrava.

Desde IU, Llamazares había destacado que el documento económico “permite un margen político real para el acuerdo”, aunque advirtió de que su grupo no dará “un apoyo en blanco” y que su intención es negociar para reforzar las políticas sociales y medioambientales, además de garantizar recursos para vivienda, educación infantil y servicios sociales.

Cuesta también aprovechó para afear al PSOE su “desconocimiento” sobre el funcionamiento del presupuesto municipal, después de que los socialistas cuestionasen la ausencia de determinadas inversiones en el anexo de proyectos. “Sorprende que, después de tres años, los portavoces de la oposición aún no sepan que hay actuaciones que se financian con remanentes o recursos ordinarios y que, por tanto, no figuran en ese capítulo”, reprochó el concejal.

El edil recordó que el Ayuntamiento cuenta este año con una capacidad de ahorro presupuestario de diez millones de euros, tres más que en el ejercicio anterior, lo que permite reducir el volumen de endeudamiento sin renunciar a nuevas actuaciones. “Que el PSOE critique eso demuestra que no entienden cómo se estructura un presupuesto; prefieren generar ruido en lugar de reconocer que Oviedo tiene unas cuentas saneadas y con margen para seguir invirtiendo”, subrayó.

Cuesta, por su parte, insistió en que el Gobierno municipal mantiene la “voluntad de diálogo” y valoró la actitud de IU como “constructiva y responsable”. “Compartimos el objetivo de avanzar hacia un Oviedo más dinámico y sostenible, y si hay voluntad por ambas partes, el acuerdo es posible y deseable”, concluyó.