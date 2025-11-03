Las plazas de parking de Ferreros se subastarán solo para vecinos y trabajadores de este barrio de Oviedo

El concejal de Gestión de Patrimonio y primer teniente de alcalde de Oviedo, Mario Arias, anunció este lunes que el Ayuntamiento iniciará próximamente el procedimiento de venta de las 421 plazas del aparcamiento de Ferreros II, en Ciudad Naranco, mediante subasta pública, «tal y como establece la legislación de Régimen Local».

Según detalló el concejal del PP, la venta será individualizada y la mejor oferta económica determinará la adjudicación, con sorteo público en caso de empate. Solo podrán participar personas empadronadas o con su centro de trabajo en el barrio, y cada solicitante podrá adquirir una única plaza, con un máximo de dos por vivienda.

Arias defendió, ante las críticas de grupos de la oposición como IU-Convocatoria por Oviedo, que el proceso «se realizará con total transparencia y seguridad jurídica, priorizando a los vecinos frente a posibles inversores» y destacó que «este gobierno actúa con hechos, poniendo en valor los recursos públicos para responder a las necesidades reales de los ovetenses».