Centenares de parados buscan una oportunidad en la feria del empleo de Oviedo: "Muchos nunca han hecho una entrevista de trabajo"

"Se agradecen mucho este tipo de eventos. Cuando mandas currículum para una oferta de trabajo, lo más normal es no recibir respuesta". Esa reflexión resume el sentir generalizado de los parados que se acercaron al Calatrava en busca de una oportunidad en la III edición de la Feria de Empleo. La Asociación de Empresas de Inserción del Principado de Asturias (ADEIPA) organizó esta cita y 40 empresas de diferentes sectores estuvieron presentes buscando nuevo personal para sus estructuras.

"Venir de forma presencial y poder hablar cara a cara con los responsables de las empresas te da mucha confianza", comentó Luis Ángel Martínez, un joven ovetense con un Grado Superior en Tecnología presente en el Palacio de Congresos. "Siempre intentas buscar algo acorde con tus estudios. Me gustaría probar en MediaMarkt; no es lo ideal, pero sería una buena forma de empezar", añadió, reflexionando sobre las opciones que más le atraen.

Paula Seisdedos se desplazó con sus compañeros de "Ayuda en Acción" desde Gijón, aseguró que "si haces este trámite por portales online, tardan mucho en darte una respuesta" y apuntó que una de las grandes ventajas de la presencialidad es que "no todo se limita al contenido de un papel". Cada uno tiene sus preferencias; Seisdedos estaría encantada de probar como dependienta en alguna de las tiendas de ropa que se encuentran en los grandes centros comerciales.

Aquellas personas que se acercaron al Palacio de Congresos tuvieron la oportunidad de escuchar una ponencia sobre orientación laboral y también disfrutaron de un taller para mejorar sus currículums. "Este evento, más allá del contacto directo con las empresas, te da mucha información orientativa sobre cómo buscar empleo, que a la larga puede ser muy útil para todos los que queremos ponernos a trabajar", señaló Karla Millán, miembro de la fundación "Secretariado Gitano".

La visión de las empresas, los tutores y los organizadores

Durante toda la mañana, los responsables de las empresas que solicitaron un puesto en esta feria de empleo atendieron a los visitantes. "Es maravilloso porque es un trato directo con la persona. Hay muchas cosas que en el currículum no se pueden explicar", dijo Sandra Fernández, responsable de Servicios Integrales El Nozal. "Muchas veces lo que se necesita es que una persona tenga iniciativa, quiera trabajar y esté interesada por el puesto", añadió.

Algunos de los aspirantes más jóvenes acudieron acompañados por tutores que les invitaron a acudir para disfrutar de esta oportunidad. "Muchos no saben lo que es enfrentarse a una entrevista de trabajo. Además de conocer empresas, pueden trabajar diferentes competencias con otras personas", destacó Ailen Giunta, tutora de "Control V". "Hay mucho interés por las empresas de trabajo temporal, pero las de atención al cliente y las de servicios a la comunidad también les gustan", completó.

"En nuestro país existe un problema al incorporarse al mercado laboral después de terminar los estudios. Muchos jóvenes tardan en encontrar su primer empleo debido a la falta de experiencia o a la escasez de oportunidades, mientras que en otros países europeos el paso de los estudios al trabajo se da con mayor rapidez", explicó Lorenzo Pañeda, presidente de ADEIPA. "Hay una falta de mano de obra en determinados sectores y empresas que no consiguen cubrir sus vacantes. Esto muestra una disfunción en el mercado laboral: por un lado, hay compañías que necesitan trabajadores, y por otro, jóvenes que dicen querer trabajar, pero que no logran acceder a esos puestos", concluyó.