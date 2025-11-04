Un ovetense condenado por hacer tocamientos a una antigua compañera de colegio, aprovechando su estado de ebriedad, en las fiestas de Ventanielles

Un vecino de Oviedo reconoció esta mañana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial haber realizado tocamientos a una antigua compañera de colegio, aprovechándose de que la mujer había ingerido una gran cantidad de alcohol, durante la celebración de una fiesta de prado en el barrio ovetense de Ventanielles. Los hechos tuvieron lugar la noche del 28 de mayo de 2023 y, durante el trascurso de los acontecimientos, también propinó un puñetazo en la cara a un niño de 13 años que, junto a su padre, intentaba proteger a la víctima.

Durante las fiestas de Ventanielles, el acusado se encontró con la víctima, a quien conocía de antes. Ambos consumieron alcohol y, aprovechando que ella se encontraba bajo los efectos de la bebida y de una medicación que limitaba su capacidad de decisión, el hombre la llevó a una zona apartada y le realizó tocamientos sexuales. La situación fue descubierta por varios empleados de las atracciones de la fiesta, que acudieron en ayuda de la mujer e intentaron impedir que el acusado escapara. En el forcejeo, tuvo lugar la agresión al menor.

El acusado se enfrenta a una condena de 1 año y 4 meses de prisión por un delito de agresión sexual, según el acuerdo alcanzado con la Fiscalía del Principado de Asturias y la acusación particular, tras reconocer los hechos. La pena incluye, además, la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. El fallo contempla también la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de la víctima, de su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro espacio que frecuente, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante cinco años.

Paralelamente, por el delito de lesiones, se le impone una multa de un mes con una cuota diaria de 4 euros, además de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. Deberá indemnizar a la víctima con 3.500 euros por los daños morales ocasionados; al menor afectado, con 436 euros por las lesiones sufridas; y al Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) con la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por los gastos médicos generados.