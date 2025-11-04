Este es el parque de baterías de Oviedo que, según el Ayuntamiento, "está paralizado"

El concejal de Planeamiento, Nacho Cuesta, mantuvo este lunes una reunión con representantes de las asociaciones vecinales de San Esteban de las Cruces y La Manjoya para tratar de calmar la preocupación surgida en los últimos días por la presencia de maquinaria en la zona, donde se proyecta la instalación de un parque de baterías eléctricas a la que, aseguró, se opone el gobierno municipal.

Cuesta explicó a Jesús Alcalde, representante de La Manjoya, y a Vanessa García, alcaldesa de barrio de San Esteban de las Cruces, que los trabajos consisten exclusivamente en sondeos geotécnicos promovidos por la empresa interesada y que no implican el inicio de ninguna obra ni la concesión de licencias. «No se va a tramitar nada por ahora», subrayó el edil, que recordó que el Principado mantiene una moratoria que impide procesar este tipo de proyectos en suelo no urbanizable, como es el caso de la parcela de Los Arenales.

El responsable municipal de Planeamiento insistió en que el Ayuntamiento no ha autorizado ningún movimiento de tierras ni ha recibido solicitud formal para ejecutar el parque, ya que la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado (CUOTA) mantiene en suspenso la tramitación de estos expedientes hasta que se establezca un nuevo marco normativo. «Cualquier iniciativa de este tipo requeriría un estudio de implantación, pero dicho procedimiento no puede iniciarse mientras esté vigente la moratoria», dijo Cuesta.

La reunión se celebró tras varios días de inquietud entre los vecinos, que llevaban tiempo denunciando la aparición de operarios y maquinaria en la finca situada junto a RTVE. La alcaldesa de barrio, Vanessa García, había expresado su malestar señalando que «no se entiende que se estén haciendo sondeos mientras el trámite ambiental sigue abierto». Otros residentes alertaron de la proximidad del futuro parque al cementerio y de los riesgos potenciales de incendio o contaminación de los acuíferos del río Gafo.

El terreno, conocido como Los Arenales, ocupa unas nueve hectáreas de pasto utilizadas por ganaderos locales. En septiembre, los vecinos de Covadonga, San Rafael, El Bosque, Vidayán y Morente ya habían protagonizado una concentración en la zona para mostrar su rechazo al proyecto. «Si nos ponen esto aquí me matan», lamentaba entonces Alicia Álvarez Llaneza, de 85 años, que vive a escasos metros del terreno.

El edil aseguró que el gobierno local seguirá en contacto con los vecinos para trasladarles cualquier novedad y reiteró su compromiso con la transparencia y quiso dejar claro el posicionamiento del equipo de gobierno respecto al proyecto «contrario, a la implantación del parque de baterías de San Esteban».

«Por ahora, no hay ningún trámite en marcha», reiteran desde el Ayuntamiento, que lanzar un mensaje de tranquilidad: «Estamos vigilantes, no hay licencia concedida ni la habrá mientras la normativa no lo permita».