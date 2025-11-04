Robo en la habitación del cura: así se coló una mujer para sustraer 1.250 euros de la Casa Sacerdotal de Oviedo

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado cuatro años de prisión para una mujer acusada de robar 1.250 euros de la habitación de un sacerdote residente en la Casa Sacerdotal de Oviedo, situada en la calle San José. El robo se produjo, según el escrito de acusación, a primera hora de la mañana del pasado 1 de mayo, cuando la mujer habría accedido al edificio de forma ilícita.

De acuerdo con la nota remitida por el Ministerio Público, la acusada se introdujo en la Casa Sacerdotal sobre las nueve menos cuarto de la mañana. Para acceder, entró por una terraza y aprovechó que una de las ventanas estaba abierta. Desde allí logró colarse en la habitación de un sacerdote que, en ese momento, se encontraba ausente.

Una vez dentro, la Fiscalía sostiene que se apoderó de dos sobres que el cura tenía guardados en un neceser sobre la mesita de noche. Los sobres contenían 1.000 y 250 euros en efectivo, respectivamente. Tras hacerse con el dinero, la mujer abandonó el lugar a toda prisa, según recoge el escrito de acusación.

La pena solicitada

El Ministerio Fiscal califica los hechos como un delito de robo con fuerza en casa habitada, tipificado en el artículo 241.4 del Código Penal, en relación con los artículos 241.1, 237, 238.1 y 235.1.7º. En su petición, solicita para la acusada una pena de cuatro años de prisión, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el abono de las costas procesales.

En materia de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama que la procesada indemnice al sacerdote con 1.250 euros, cantidad correspondiente al dinero sustraído, más los intereses legales. El caso se encuentra ya en fase judicial tras la presentación de las conclusiones provisionales del Ministerio Público ante el órgano competente.

El robo en la Casa Sacerdotal, residencia habitual de numerosos curas diocesanos, ha causado una notable sorpresa en el entorno religioso de Oviedo. El caso, que se resolverá próximamente en los tribunales, deja en evidencia la vulnerabilidad de muchos edificios residenciales y refuerza la advertencia de las autoridades sobre la necesidad de extremar las medidas de seguridad incluso en entornos aparentemente tranquilos. Y entre ellas, sin duda, tener cuidado con las ventanas abiertas en ausencia de los moradores de la casa.