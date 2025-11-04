La Universidad de Oviedo acoge una exposición sobre Michael Ende por el trigésimo aniversario de su muerte

"Es una gran oportunidad para crear sinergias entre la ciudad y la universidad", dice Mónica Sánchez, organizadora de la exposición "Michael Ende: vida y obra en textos e imágenes", que estará disponible durante todo el mes de noviembre en el hall del aulario de la Facultad de Filosofía y Letras. "La inauguración nos dejó muy buenas sensaciones, invitamos a todos los interesados a acercarse y disfrutar de este recorrido", apuntó Sánchez.

La exposición es obra de la Biblioteca Internacional de la Juventud de Múnich; durante los próximos meses se podrá ver en distintos puntos del continente europeo. La Federación de Germanistas de Euskadi, La Rioja y Navarra fue la institución que se interesó por traer esta muestra itinerante a España; la Universidad de Oviedo, ayudada por Mónica Sánchez y Lennart Koch, aprovechó la oportunidad para poder acogerla en la capital del Principado.

Michael Ende destacó por sus obras de fantasía que combinan la imaginación con profundas reflexiones filosóficas y críticas sociales. El objetivo de la exposición es "poner en valor la contribución de Ende al pensamiento humanista y su influencia perdurable en la literatura infantil y juvenil, así como en la cultura universal". Además, también pretende "difundir la importancia de su obra entre la comunidad universitaria, escolar y el público general".

El evento inaugural contó con la presencia de diferentes representantes de la Universidad de Oviedo y tuvo una buena afluencia de público. La librería ovetense "Kafka & Co" participó vendiendo ejemplares y los alumnos manifestaron su satisfacción con esta iniciativa diciendo que es algo "diferente". "Nadie debería perderse estos paneles cargados de historia. Además, los hemos situado en un lugar de paso para que la gente no tenga que ir a un sitio en concreto para poder disfrutarlo", concluyó Sánchez.