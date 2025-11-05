Atención conductores: atasco de casi 4 kilómetros en la ronda de Oviedo sentido Mieres
Las retenciones comienzan a la altura de Cerdeño y llegan hasta poco antes de la entrada a la capital por Plaza Castilla
M. G. S.
Gran atasco en la ronda de Oviedo. Decenas de conductores se encuentran atrapados a estas horas en la A-66 sentido Mieres, a consecuencia de varios choques entre vehículos. Las retenciones acumulan en estos momentos hasta 4 kilómetros. El tráfico está parado en algunos puntos, mientras que en otros es lento.
El atasco comienza a la altura de Cerdeño y acaba poco antes del desvío a Grado y a la entrada a Oviedo por Plaza Castilla.
