Atención conductores: atasco de casi 4 kilómetros en la ronda de Oviedo sentido Mieres

Gran atasco en la ronda de Oviedo. Decenas de conductores se encuentran atrapados a estas horas en la A-66 sentido Mieres, a consecuencia de varios choques entre vehículos. Las retenciones acumulan en estos momentos hasta 4 kilómetros. El tráfico está parado en algunos puntos, mientras que en otros es lento.

El atasco comienza a la altura de Cerdeño y acaba poco antes del desvío a Grado y a la entrada a Oviedo por Plaza Castilla.