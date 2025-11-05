Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atención conductores: atasco de casi 4 kilómetros en la ronda de Oviedo sentido Mieres

Las retenciones comienzan a la altura de Cerdeño y llegan hasta poco antes de la entrada a la capital por Plaza Castilla

El atasco captado por las cámaras de la DGT

El atasco captado por las cámaras de la DGT / DGT

M. G. S.

Gran atasco en la ronda de Oviedo. Decenas de conductores se encuentran atrapados a estas horas en la A-66 sentido Mieres, a consecuencia de varios choques entre vehículos. Las retenciones acumulan en estos momentos hasta 4 kilómetros. El tráfico está parado en algunos puntos, mientras que en otros es lento.

El atasco comienza a la altura de Cerdeño y acaba poco antes del desvío a Grado y a la entrada a Oviedo por Plaza Castilla.

