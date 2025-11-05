La Audiencia obliga a un banco a devolverle 110.000 euros a un cliente de Oviedo por una hipoteca multidivisa

La Audiencia Provincial de Oviedo ha ratificado una sentencia que obliga a una entidad bancaria a devolverle más de 110.000 euros a una clienta de Oviedo que tenía contratada una hipoteca multidivisa. El fallo ratifica que la entidad no informó adecuadamente de los riesgos del producto y declara nulas varias cláusulas del contrato, entre ellas la de multidivisa, los gastos hipotecarios y la comisión por reclamación de posiciones deudoras.

La resolución, dictada por la Sección Quinta de la Audiencia, confirma íntegramente el fallo anterior del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Oviedo, que había dado la razón a la demandante, representada por la procuradora Blanca Álvarez Tejón y defendida por el abogado Vicente González Iglesias.

La demandante firmó en 2007 un préstamo hipotecario en yenes japoneses convencida de que se beneficiaría de un tipo de interés más bajo. Sin embargo, la posterior apreciación del yen frente al euro disparó el importe de las cuotas y el capital pendiente, hasta el punto de que, pese a llevar años pagando, la deuda creció en lugar de reducirse.

La Audiencia califica la hipoteca multidivisa como un producto financiero complejo y coincide con el Tribunal Supremo en que el consumidor medio no puede comprender sus riesgos sin una información previa, clara y suficiente. Según la sentencia, la entidad bancaria no acreditó haber proporcionado esa información, ni que las cláusulas fueran negociadas individualmente, por lo que deben considerarse abusivas y nulas.

Recalcular toda la hipoteca en euros

El tribunal ordena a Bankinter recalcular el préstamo desde su origen en euros, tomando como referencia el Euríbor y el diferencial pactado, y devolver todas las cantidades cobradas en exceso como consecuencia de la aplicación de la cláusula multidivisa, con los intereses legales correspondientes.

Además, el banco deberá restituir 1.039 euros cobrados indebidamente por gastos de formalización, así como las sumas derivadas de los intereses moratorios y comisiones consideradas abusivas.

La sentencia de Oviedo se alinea con la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que han reiterado que la falta de transparencia en los contratos bancarios vulnera los derechos de los consumidores.

¿Qué es una hipoteca multidivisa?

Las hipotecas multidivisa fueron comercializadas en España entre 2006 y 2009. Permitían contratar el préstamo en monedas extranjeras —como el yen japonés o el franco suizo— para aprovechar sus bajos tipos de interés.

El problema surgía cuando la moneda elegida se revalorizaba frente al euro, lo que hacía que la deuda del cliente aumentara drásticamente. Muchos afectados terminaron debiendo más dinero del que habían pedido, pese a llevar años pagando puntualmente.