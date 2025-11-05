El colegio San Ignacio inaugura las instalaciones del primer ciclo de Infantil

El colegio San Ignacio de Oviedo inaugura mañana oficialmente las instalaciones del primer ciclo de Infantil -para menores de tres años- y la nueva cubierta de las pistas polideportivas. El centro ha ampliado su oferta educativa y abarca, ahora, todas las etapas educativas desde Infantil hasta Bachillerato.

La Consejería de Educación autorizó que el centro imparta la enseñanza del primer ciclo de Infantil, con treinta nueve plazas en total. Ocho de ellas son para bebés menores de un año, trece para niños de entre un año y dos, y dieciocho para niños de entre dos y tres años.

La nueva etapa educativa para menores de tres años en el colegio San Ignacio, indican desde el centro, «se presenta como una oportunidad transformadora para el desarrollo integral de los niños». «Esta fase, esencial en el ámbito educativo, se fundamenta en el respeto a los ritmos individuales, y se apoya en la observación directa, la experimentación y el juego, destacan.

Hace hincapié el colegio que «los valores jesuitas, que enfatizan la dignidad humana, la solidaridad y el acompañamiento, son el núcleo de esta propuesta, garantizando que cada niño se sienta valorado y apoyado en su proceso de aprendizaje». Para la escuela infantil se utiliza el patio cubierto existente en el pabellón de Infantil. Las aulas y el patio están conectados por grandes ventanales.

La cubierta de la cancha deportiva

En la zona de acceso a estas nuevas clases y al pabellón de Infantil, hace un año se construyó una cubierta, creando a su vez una nueva zona de patio cubierto. Se colocó techo en esa zona con planchas traslúcidas de diferentes colores para intentar aumentar la sensación de espacio.

Con la cubierta de la cancha, que tiene 650 metros cuadrados, se pueden entrenar diferentes deportes durante los días de lluvia. El colegio San Ignacio es concertado en las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria y privado en Bachillerato.

Desde el centro educativo se pusieron en marcha los trámites para obtener la autorización del Principado y abrir el primer ciclo de Infantil, tras detectar interés por parte de las familias. El procedimiento se inició en el curso 2022/2023 y finalizó el pasado. Se iniciaron entonces las obras para acondicionar las instalaciones.