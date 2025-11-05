Las fuertes rachas de viento obligan a cerrar los principales parques de Oviedo

La concejalía de Seguridad Ciudadana ordenó la mañana de este miércoles cerrar los accesos peatonales a los principales parques de la ciudad debido al fuerte temporal de viento, con máximas previstas en Asturias de hasta 110 kilómetros por hora (alerta naranja). Ante la amenaza de caída de árboles o ramas de gran tamaño, el Ayuntamiento ha impedido el paso al Campo San Francisco, La Rodriga, el Campillín y el Purificación Tomás.

Desde el consistorio se pide a la ciudadanía respetar la señalización y evitar acceder a estas zonas, recordando la importancia de actuar con responsabilidad y extremar las precauciones mientras dure el aviso naranja emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), vigente hasta las seis de la tarde.

Intervenciones de bomberos

El cierre ha sido llevado a cabo por los agentes de la Policía Local, que han colocado cintas en los principales accesos a los parques para impedir el paso de los peatones. El personal del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) ya ha tenido que realizar ninguna intervención relacionada con el viento --caída de cascotes o desprendimientos de tejados-- en otras zonas del municipio.

Así, desde el 112 Asturias se recomienda a la población mantener puertas y ventanas cerradas, retirar objetos de balcones y terrazas, y evitar caminar junto a muros, cornisas o árboles. En el medio rural, se aconseja no subir a zonas elevadas expuestas al viento, y en carretera, circular con precaución ante la posible presencia de obstáculos en la vía.