La historia de La Cadellada, "que llegó a tener 1.300 pacientes"

Luis Ángel Sánchez, profesor de Antropología Cultural en la Universidad Complutense, empezó a indagar sobre el Hospital Psiquiátrico de Oviedo de la forma más casual. La familia de su mujer es de Tineo y hace un tiempo compraron un piso en uno de los edificios situados frente al HUCA. «Mi interés nació de la forma más prosaica porque la capilla y el pabellón que se conservan no encajaban para nada en el entono del nuevo HUCA», argumenta el antropólogo y autor del libro, que presentó este miércoles en la librería Matadero Uno y editado por Trea.

De aquella curiosidad ha nacido el libro «La Cadellada. Una historia del Hospital Psiquiátrico Provincial de Oviedo». Un relato en «más de cuatrocientas páginas, en letra pequeña», dice el autor, que repasa la evolución de la atención psiquiátrica en los dos hospitales que hubo antes en Oviedo y la que tuvo como escenario La Cadellada. Un complejo que ha sido testigo también de momentos tan convulsos como la Revolución del 34 y la Guerra Civil, o de las vicisitudes y avatares de la reforma que experimentó la psiquiatría en el siglo XX.

El Hospital Psiquiátrico de La Cadellada abrió sus puertas en los tiempos revueltos de 1934, pero la atención a «los enajenados» o a «los locos» acumulaba una historia previa con precedentes en el Hospital San Francisco, de 1837, en los terrenos donde hoy está el palacio de la Junta General y luego en el Hospital-Manicomio de Llamaquique, cuya construcción hacia 1897, se financió precisamente con la venta de los terrenos del convento franciscano a cuenta de la Desamortización.

«A manicomios de fuera»

Hasta la apertura de esos centros, «los enfermos mentales de Asturias que requerían un tratamiento eran enviados a manicomios de fuera, en un principio a Barcelona y Zaragoza y posteriormente a Valladolid», detalla el antropólogo Luis Ángel Sánchez. «El proyecto de La Cadellada se inspiró en los modelos de los años 20 y 30 de sanatorios para enfermos mentales de Francia y Suiza, con espacios abiertos y divididos en bloques pequeños para facilitar tratamientos como la laborterapia», comenta el antropólogo, que no rehúye en su libro momentos duros del Hospital Psiquiátrico a raíz de la realidad política y social de la época. «Muchos trabajadores tenían vínculos socialistas y tras la Revolución del 34 tres cuartas partes fueron despedidos, aunque tras la victoria electoral del Frente Popular volvieron a sus puestos hasta el golpe de estado de 1936», recuerda Luis Ángel Sánchez. Una vinculación que costó la ejecución a cerca de una veintena de trabajadores en Valdediós, a donde habían ido con parte de los pacientes después de que el Psiquiátrico quedara dentro del cerco de Oviedo, bajo mando del bando nacional.

La Cadellada volvió a reabrir, con otra parte del personal y de los pacientes, que regresaron de Corias, en 1939 y vivió las dos grandes reformas de la atención psiquiátrica, una en los años sesenta y otra a finales de los ochenta. «En los sesenta estuvo saturado, llegó a tener 1.300 pacientes cuando había sido concebido para algo más de 500», destacó Luis Ángel Sánchez.

El profesor de Antropología Cultural hizo hincapié en la relevancia que tuvo Hospital Psiquiátrico de Oviedo, a raíz de las huelgas de principios de los años sesenta, para mejorar la formación del personal médico. «Fue escenario de muchos avances», aseguró Sánchez.